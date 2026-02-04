BDI Çair kërkon llogaridhënie për mosrealizimin e infrastrukturës sportive
Përfaqësues të BDI-së – Dega Çair reaguan sot lidhur me, siç thanë, premtimet e parealizuara të kryetarit të Komunës së Çairit për infrastrukturën sportive.
Sipas reagimit, gjatë fushatës zgjedhore kryetari i komunës kishte premtuar realizimin e disa projekteve madhore, të përfshira edhe në programin zyrtar zgjedhor. Mes tyre përmenden ndërtimi i sallës sportive “Çair” me 3.000 ulëse dhe pajisje sipas standardeve ndërkombëtare, tre fusha multifunksionale në Tophanën e Vjetër, Sahat Kullë dhe Gazi Babë, si dhe tre pishina publike për sport, shëndet dhe rekreacion.
BDI Çair akuzon se, në vend të këtyre investimeve, buxheti komunal është orientuar drejt një klubi sportiv, pronari i të cilit, sipas tyre, është financues i koalicionit VLEN. Ky veprim cilësohet si keqmenaxhim dhe shfrytëzim i parave publike.
Nga kjo parti shtohet se sipas planit financiar të Komunës për vitin 2026, nuk është paraparë asnjë fond për sallën sportive, fushat multifunksionale dhe pishinat. Për më tepër, nuk ekzistojnë projekte teknike, leje ndërtimi apo buxhet i miratuar për këto investime.
BDI Çair thekson se sportistët vazhdojnë të stërviten në kushte të vështira, klubet funksionojnë pa infrastrukturë minimale, dhe të rinjtë mbeten pa hapësira për zhvillim sportiv dhe rekreativ.
Nga kjo degë partiake parashtrohen edhe pyetje drejtuar kryetarit të komunës:
– Ku janë sot këto projekte?
– Ku përfunduan premtimet e dhëna para sportistëve dhe qytetarëve?
– A ishte programi zgjedhor vetëm një mjet për sigurimin e votave?
BDI Çair kërkon sqarim publik për mosrealizimin e projekteve, afate konkrete për ndërtimin e infrastrukturës sportive dhe llogaridhënie ndaj qytetarëve. “Çairi nuk ka nevojë për broshura dhe slogane, por për punë konkrete, transparencë dhe përgjegjësi politike. Mjaft me makete dhe vizatime 3D, Çairi ka nevojë për realitet”, thuhet në reagim.