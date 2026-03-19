BDI: Bexheti u përball me gjuhë fyese në Kuvend, Gashi nuk ndërhyri – të japë dorëheqje
Bashkimi Demokratik për Integrim (BDI) reagoi pas zhvillimeve të fundit në Kuvend. Kjo parti dënoi gjuhën e përdorur gjatë seancës plenare, duke e cilësuar situatën si një degradim serioz të standardit institucional dhe etikës politike. Sipas BDI-së, deputeti Blerim Bexheti është përballur me gjuhë fyese dhe insinuata të papranueshme, të cilat, sipas tyre, përbëjnë një nga rëniet më të ulëta të komunikimit në Kuvend. Nga kjo parti theksojnë se përdorimi i një gjuhe të tillë nuk përfaqëson qytetarët dhe dëmton drejtpërdrejt institucionin.
“Gjatë seancës së sotme, deputeti ynë Blerim Bexheti u përball me gjuhë fyese dhe insinuata të papranueshme në sallën plenare. Kjo është një nga rëniet më të ulëta të standardit që është parë në Kuvend. Kur një deputete i drejtohet një kolegu me gjuhë të rrugës, ai nuk përfaqëson qytetarët ai dëmton institucionin. Ky nivel sjelljeje nuk përfaqëson as gratë në politikë, as standardin që ato kanë ndërtuar me punë dhe integritet. Përkundrazi, e cenon atë. Më e rëndë është fakti që kjo ndodhi pa ndërhyrje. Kryetari i Kuvendit kishte detyrimin të ndalojë menjëherë këtë gjuhë dhe të mbrojë dinjitetin e institucionit. Ai nuk e bëri. Duke lejuar që seanca të degradojë në këtë nivel, Kryetari i Kuvendit ka turpëruar institucionin që përfaqëson dhe ka dështuar në detyrën e tij themelore. Ky është dështim institucional. Për këtë arsye, kërkojmë dorëheqjen e menjëhershme të Kryetarit të Kuvendit. Ky nuk është moment për relativizim. Nëse ky standard tolerohet sot, nesër bëhet normë”, thuhet në reagimin e BDI-së.