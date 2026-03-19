BDI: Bexheti u përball me gjuhë fyese në Kuvend, Gashi nuk ndërhyri – të japë dorëheqje

Bashkimi Demokratik për Integrim (BDI) reagoi pas zhvillimeve të fundit në Kuvend. Kjo parti dënoi gjuhën e përdorur gjatë seancës plenare, duke e cilësuar situatën si një degradim serioz të standardit institucional dhe etikës politike. Sipas BDI-së, deputeti Blerim Bexheti është përballur me gjuhë fyese dhe insinuata të papranueshme, të cilat, sipas tyre, përbëjnë një nga rëniet më të ulëta të komunikimit në Kuvend. Nga kjo parti theksojnë se përdorimi i një gjuhe të tillë nuk përfaqëson qytetarët dhe dëmton drejtpërdrejt institucionin.

“Gjatë seancës së sotme, deputeti ynë Blerim Bexheti u përball me gjuhë fyese dhe insinuata të papranueshme në sallën plenare. Kjo është një nga rëniet më të ulëta të standardit që është parë në Kuvend. Kur një deputete i drejtohet një kolegu me gjuhë të rrugës, ai nuk përfaqëson qytetarët ai dëmton institucionin. Ky nivel sjelljeje nuk përfaqëson as gratë në politikë, as standardin që ato kanë ndërtuar me punë dhe integritet. Përkundrazi, e cenon atë. Më e rëndë është fakti që kjo ndodhi pa ndërhyrje. Kryetari i Kuvendit kishte detyrimin të ndalojë menjëherë këtë gjuhë dhe të mbrojë dinjitetin e institucionit. Ai nuk e bëri. Duke lejuar që seanca të degradojë në këtë nivel, Kryetari i Kuvendit ka turpëruar institucionin që përfaqëson dhe ka dështuar në detyrën e tij themelore. Ky është dështim institucional. Për këtë arsye, kërkojmë dorëheqjen e menjëhershme të Kryetarit të Kuvendit. Ky nuk është moment për relativizim. Nëse ky standard tolerohet sot, nesër bëhet normë”, thuhet në reagimin e BDI-së.

Raportohet se është arrestuar një drejtor në RMV në momentin kur ishte duke marrë 50 mijë euro ryshfet

Raportohet se është arrestuar një drejtor në RMV në momentin kur ishte duke marrë 50 mijë euro ryshfet

Nuk është e qartë se kush po e drejton Iranin tani, thotë Netanyahu

Nuk është e qartë se kush po e drejton Iranin tani, thotë Netanyahu

Përplasje e ashpër në Kuvend, replika të rënda mes Blerim Bexhetit dhe Saranda Imerit

Përplasje e ashpër në Kuvend, replika të rënda mes Blerim Bexhetit dhe Saranda Imerit

Kush humb dhe kush fiton me luftën në Iran? Ja çfarë thotë profesori Mevludin Ibishi

Kush humb dhe kush fiton me luftën në Iran? Ja çfarë thotë profesori Mevludin Ibishi

Arabia Saudite intercepton 4 dronë brenda 2 orësh mes përshkallëzimit të situatës

Arabia Saudite intercepton 4 dronë brenda 2 orësh mes përshkallëzimit të situatës

Freedom House: RMV vijon të mbetet vend “pjesërisht i lirë”, ashtu si shumica e fqinjëve të saj

Freedom House: RMV vijon të mbetet vend “pjesërisht i lirë”, ashtu si shumica e fqinjëve të saj