Bazat amerikane në Lindjen e Mesme pësojnë “dëme të rënda” nga sulmet iraniane
Bazat ushtarake amerikane në Lindjen e Mesme kanë pësuar dëme të rënda nga sulmet iraniane, sipas fotografive dhe videove të siguruara nga ABC News, derisa Pentagoni po vlerëson pasojat e një lufte që Washingtoni e nisi më shumë se gjashtë muaj më parë, transmeton Anadolu.
Raporti tha se pamjet tregojnë ndërtesa dhe një avion të dëmtuar në tre baza në Kuvajt dhe në një bazë në Arabinë Saudite ku ndodhen asete amerikane, disa prej të cilave janë evakuuar.
Një fotografi duket se tregon një avion vëzhgimi E-3 Sentry, me vlerë 270 milionë dollarë, të dëmtuar në fund të marsit në Bazën Ajrore Prince Sultan në Arabinë Saudite.
“Këto baza janë dëmtuar në mënyrë të pariparueshme. Dhe nëse vendosim t’i rindërtojmë, ky do të jetë një proces që do të zgjasë me dekada”, tha një ushtarak i lartë amerikan, i cili foli në kushte anonimiteti.
Ushtaraku akuzoi Pentagonin për mungesë transparence, duke theksuar se: “Ka sulme me dronë dhe raketa balistike që godasin në mënyrë aktive bazat çdo ditë”.
Një raport i inspektorit të përgjithshëm të Pentagonit, i publikuar të hënën, tregoi se “qindra ndërtesa dhe struktura” janë dëmtuar. Mbikëqyrësi vlerësoi koston e luftës në 33 miliardë dollarë, ndërsa Zyra jopartiake e Buxhetit e Kongresit e vlerësoi atë në 38 miliardë dollarë.
Departamenti i Mbrojtjes tha se 18 ushtarakë amerikanë janë vrarë dhe 824 janë plagosur që nga fillimi i luftës më 28 shkurt. Sulmi më vdekjeprurës ndodhi në ditën e dytë, kur gjashtë ushtarë u vranë në Port Shuaiba të Kuvajtit.
Sekretari i Mbrojtjes, Pete Hegseth, ka thënë se mbrojtja e forcave është një prioritet kryesor, megjithëse ka pranuar se disa armë iraniane arrijnë të depërtojnë.