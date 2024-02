Bayraktarët e ri turq, edhe më frikshëm!

Një Bayraktar tjetër po troket nga turqit: TB3 UCAV.

Është një avion i sofistikuar i armatosur pa pilot që shquhet për aftësinë e tij për të kryer ngritje dhe ulje autonome nga aeroplanmbajtëse, si “TCG Anadolu” turke, e cila është anija më moderne e flotës turke.

Duke kombinuar misionet e zbulimit dhe vëzhgimit me aftësinë për të kryer operacione të bazuara në inteligjencë, TB3 UCAV është e pajisur për të mbajtur armatime të gjera nën krahët e saj, duke theksuar gjithashtu aftësinë e saj sulmuese.

Sipas turqve, TB3 vendos standarde në industrinë globale të aviacionit me risitë e tij.

Karakteristikat teknike të Bayraktar TB3:

Gjatësia: 8.35 metra.

Hapësira e krahëve 14 metra

Pesha totale e ngritjes: 1450 kg

Pesha e ngarkesës: 280 kg

Shpejtësia maksimale 160 nyje Shpejtësia e lundrimit TAS

Shpejtësia e zakonshme e lundrimit: 125 nyje

Kohëzgjatja e fluturimit: 24+ orë

Stacioni i armëve 6 njësi

Bayraktar TB3, i cili është më i gjerë dhe më i gjatë se UCAV-të Bayraktar TB2 që kanë qenë në shërbim aktiv për 600 mijë orë, është projektuar me një strukturë krahësh të palosshme të përshtatshme për t’u përdorur në platforma lundruese që mund të mbajnë avionë, si transportues helikopterësh dhe aeroplanmbajtës.

Bayraktar TB3 do të ngrihet dhe do të ulet në “TCG Anadolu” nën fuqinë e tij. Asnjë sistem katapultë nuk do të përdoret për ngritje dhe asnjë litar nuk do të përdoret për ulje.

Përveç dizajnit të krahut të tij të palosshëm, Bayraktar TB3 mund të kontrollohet nga distanca me modulin e komunikimit satelitor (SATCOM) në harduerin e tij, i cili ofron komunikim në vijën e shikimit.

Në këtë mënyrë, avioni i ofron përdoruesit mundësinë për të kryer operacione të armatosura të mjeteve ajrore pa pilot në misione jashtë shtetit. Platforma e avionit në fjalë, e cila do të shërbejë në “TCG Aanadolu” së bashku me sistemin e avionëve luftarakë pa pilot Kizilelma, përdor motorin aero turbodiesel TEI-PD170 të zhvilluar nga TEI i aftë të prodhojë 172 kf.

Deri më tani, testet i ka vazhduar edhe konkurrenti më i fortë i Bayraktar TB3 është amerikani “Mojave UAV”, i cili në nëntor 2023 ka kryer me sukses testet e ulje-ngritjes në aeroplanmbajtësen “HMS Prince of Wales” të Marinës Britanike. /tesheshi.com/

