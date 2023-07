Bayern nuk heq dorë nga Kane, pas refuzimit nga Tottenham rrit ndjeshëm ofertën

“Telenovela” Harry Kane vijon, me sulmuesin i cili është i lidhur ngushtë me një transferim drejt Bayern Munich.

Kapiteni i Tottenham me shumë mundësi do të largohet nga “Spurs”, por kjo nuk është kaq e lehtë, pasi numri një i klubit, Daniel Levy nuk ka bërë asnjë hap pas sa i përket pretendimeve të tij mbi çmimin e kartonit të lojtarit.

Klubi londinez refuzoi pak ditë më parë një ofertë prej 70 milionë eurosh nga bavarezët, por këta të fundin nuk dorëzohen dhe janë gati për propozimin e ri.

Sipas medieve gjermane, drejtuesit e Bayern-it po përgatisin ofertën e re për londinezët, e cila do të jetë 100 milionë euro.

Një shumë e konsiderueshme, pasi po flasim për një lojtar i cili në fund të muajit korrik do të festojë 30 vjetorin.

Por, pavarësisht moshës, Bayern është kapur fortë pas rendimentit, statistikave, golave dhe eksperiencës që disponon Kane, pasi bavarezët duan të kenë në sulm një lojtar me potencialin e anglezit.

Në garë për shërbimet e tij ishte edhe PSG, por këta të fundit kanë hequr dorë për momentin dhe pikërisht, Bayern Munich kërkon të përfitojë nga kjo situatë.

Në Bavari janë të bindur se, 100 milionë euro janë të mjaftueshme për të bindur presidentin e Tottenham, ndërsa kushtet financiare për lojtarin janë pothuajse të përfunduara dhe Kane është informuar për gjithçka./Supersport

MARKETING