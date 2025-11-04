Bayern “mbretëron” në Paris, fiton ndaj kampionëve të Europës, Liverpool triumf zemre ndaj Realit
Emocione dhe spektakël në Champions. Bayern fiton 1-2 ndaj PSG, në ndeshjen që u mbajt në Francë.
Luis Diaz “rrëmbeu skenën” në pjesën e parë, duke shënuar dy gola dhe duke u ndëshkuar më pas me karton të kuq.
Në pjesën e dytë, kampionët e Europës ngushtuan shifrat me Neves, por vetëm kaq, pasi nuk bënë dot diçka më shumë.
Liverpool mposhti 1-0 Real Madrid me golin e Mac Allister.
Atletico Madrid mund 3-1 Royale Union, sakaq 4-0 triumfon Tottenham ndaj Copenhagen.
Sfidë interesante në Itali, me sfidën mes Juves dhe Sportingut që që u mbyll 1-1.
Rezultatet finale:
Atletico Madrid – Royale Union 3 – 1
Bodo/Glimt – Monaco 0 – 1
Juventus – Sporting 1 – 1
Liverpool – Real Madrid 1 – 0
Olympiacos – PSV 1 – 1
PSG – Bayern Munich 1 – 2