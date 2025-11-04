Bayern “mbretëron” në Paris, fiton ndaj kampionëve të Europës, Liverpool triumf zemre ndaj Realit

Bayern “mbretëron” në Paris, fiton ndaj kampionëve të Europës, Liverpool triumf zemre ndaj Realit

Emocione dhe spektakël në Champions. Bayern fiton 1-2 ndaj PSG, në ndeshjen që u mbajt në Francë.

Luis Diaz “rrëmbeu skenën” në pjesën e parë, duke shënuar dy gola dhe duke u ndëshkuar më pas me karton të kuq.

Në pjesën e dytë, kampionët e Europës ngushtuan shifrat me Neves, por vetëm kaq, pasi nuk bënë dot diçka më shumë.

Liverpool mposhti 1-0 Real Madrid me golin e Mac Allister.

Atletico Madrid mund 3-1 Royale Union, sakaq 4-0 triumfon Tottenham ndaj Copenhagen.

Rezultatet finale: 

Atletico Madrid – Royale Union 3 – 1

Bodo/Glimt – Monaco 0 – 1

Juventus – Sporting 1 – 1

Liverpool – Real Madrid 1 – 0

Olympiacos – PSV 1 – 1

PSG – Bayern Munich 1 – 2

