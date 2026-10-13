Bayern dështon në Norvegji, Interi zhgënjyes, Barça nuk fal në Champions

Bayern dështon në Norvegji, Interi zhgënjyes, Barça nuk fal në Champions

Emocione dhe spektakël në ndeshjet. e Champions. Bayern nuk shkon më shumë se barazimi 3-3 ndaj Viking, në takimin e luajtur në Norvegji.

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Në sfidat e tjera, zhgënjen Inter që pëson disfatë 3-4 me belgët e Brugge.

Barcelona nuk fal dhe merr 3 pikë falë suksesit 1-4 ndaj Galatasaray.

Villareal mund Napolin 3-1, ku golin e vetëm për napoletanët e shënoi Rrahmani. Atletico Madrid mposhti Manchester United me shifrat 2-0, ndërsa Arsenali kaloi pa probleme 3-0  ndaj Lille. Leipzig-PSV përfundoi 1-0.

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