Bayern dështon në Norvegji, Interi zhgënjyes, Barça nuk fal në Champions
Emocione dhe spektakël në ndeshjet. e Champions. Bayern nuk shkon më shumë se barazimi 3-3 ndaj Viking, në takimin e luajtur në Norvegji.
Në sfidat e tjera, zhgënjen Inter që pëson disfatë 3-4 me belgët e Brugge.
Barcelona nuk fal dhe merr 3 pikë falë suksesit 1-4 ndaj Galatasaray.
Villareal mund Napolin 3-1, ku golin e vetëm për napoletanët e shënoi Rrahmani. Atletico Madrid mposhti Manchester United me shifrat 2-0, ndërsa Arsenali kaloi pa probleme 3-0 ndaj Lille. Leipzig-PSV përfundoi 1-0.