Baush: Kreditë duhet të shkojnë për investime, jo për shpenzime operative

Ekonomisti Abil Baush ka deklaruar se përdorimi i huave publike për shpenzime operative, si pagat dhe pensionet, nuk kontribuon në gjenerimin e rritjes ekonomike.

Duke folur në emisionin Debat në SHENJA, Baush theksoi se huamarrja duhet të orientohet drejt investimeve kapitale që prodhojnë zhvillim afatgjatë.

“Nëse huatë e tua i merr për investime, në shpenzime operative të tipit pensione, paga dhe gjëra të tjera, domethëne ti nuk ke gjenerim të ekonomisë. Ja shifni. Ne kemi disa investime kapitale, që na ndodhin në vendin tonë dhe është ndalë puna. Korridori 8 unë sa e di ngec. Nëse ty të përgjysmohet puna, kjo është informata, përgjysmohet edhe arritja e dedlinet, tajmingut të përfundimit, të vitit 2029. Leje që do të paguajmë penalti, por ekonomia e vendit, stagnon. Të gjitha gjërat të cilat janë gjeneruar në vendin tonë”, deklaroi Baush. /SHENJA/

Të ngjajshme

Shkelet hapësira ajrore e Lituanisë, droni rrëzohet në kufirin me Bjellorusinë

Shkelet hapësira ajrore e Lituanisë, droni rrëzohet në kufirin me Bjellorusinë

Irani: Kontroll i fortë mbi Hormuzin, fuqitë e huaja “nuk kanë të drejtë” të ndërhyjnë në sigurinë e Gjirit

Irani: Kontroll i fortë mbi Hormuzin, fuqitë e huaja “nuk kanë të drejtë” të ndërhyjnë në sigurinë e Gjirit

Kryeministri izraelit: Trump beson se ka mundësi për marrëveshje me Iranin

Kryeministri izraelit: Trump beson se ka mundësi për marrëveshje me Iranin

Ushtria izraelite do të vazhdojë luftën me Iranin pavarësisht deklaratave të Trump për “bisedime produktive”

Ushtria izraelite do të vazhdojë luftën me Iranin pavarësisht deklaratave të Trump për “bisedime produktive”

Rritet në 1.039 numri i të vdekurve në Liban nga sulmet izraelite që nga fillimi i marsit

Rritet në 1.039 numri i të vdekurve në Liban nga sulmet izraelite që nga fillimi i marsit

“SHBA cakton 9 prillin si datë të mundshme për përfundimin e luftës me Iranin”

“SHBA cakton 9 prillin si datë të mundshme për përfundimin e luftës me Iranin”