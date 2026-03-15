Bastisje në Tetovë: Arrestohet 43-vjeçari, dyshohet për plagosje me thikë

Bastisje në Tetovë: Arrestohet 43-vjeçari, dyshohet për plagosje me thikë

MPB njofton se më datë 14.03.2026, në ora 15:55, zyrtarë policorë nga SPB Tetovë, me urdhër gjykate, kanë kryer bastisje në shtëpinë dhe hapësirat ndihmëse të I.B. (43) nga Tetova.

Gjatë kontrollit janë gjetur sende për të cilat ekziston dyshimi se rrjedhin nga një vepër penale. I.B. është privuar nga liria dhe pas dokumentimit të plotë të rastit ndaj tij do të parashtrohet kallëzim përkatës.

Paraprakisht, në SPB Tetovë ishte raportuar se në Qendrën Urgjente në Tetovë ishte pranuar një pacient me plagë të shkaktuara nga një mjet i mprehtë.

Situata në Lindjen e Mesme dhe rihapja e Ngushticës së Hormuzit, Starmer zhvillon bisedë telefonike me Trump

Situata në Lindjen e Mesme dhe rihapja e Ngushticës së Hormuzit, Starmer zhvillon bisedë telefonike me Trump

“Shqipëria, Kosova dhe Kroacia do na sulmojnë” – Milanoviq, Vuçiqit: Kujdes me deklaratat

“Shqipëria, Kosova dhe Kroacia do na sulmojnë” – Milanoviq, Vuçiqit: Kujdes me deklaratat

Raketat godasin zonën e aeroportit të Bagdadit, sulm edhe në një objekt të Ambasadës Amerikane

Raketat godasin zonën e aeroportit të Bagdadit, sulm edhe në një objekt të Ambasadës Amerikane

Gjermania ‘skeptike’ në lidhje me misionin detar të BE-së në Ngushticën e Hormuzit

Gjermania ‘skeptike’ në lidhje me misionin detar të BE-së në Ngushticën e Hormuzit

Shefi i shtabit të mbrojtjes së Italisë: Sulmi me dron shkatërroi një avion italian në Kuvajt

Shefi i shtabit të mbrojtjes së Italisë: Sulmi me dron shkatërroi një avion italian në Kuvajt

Të martën do të realizohet një tjetër fluturim për evakuimin e shtetasve të Maqedonisë nga Lindja e Mesme

Të martën do të realizohet një tjetër fluturim për evakuimin e shtetasve të Maqedonisë nga Lindja e Mesme