Bastisje në shtëpitë e pleqve në Shkup nën dyshime për trajtim çnjerëzor, dy persona janë privuar nga liria

Bastisje në shtëpitë e pleqve në Shkup nën dyshime për trajtim çnjerëzor, dy persona janë privuar nga liria

Pas marrjes së informacioneve për trajtim të mundshëm çnjerëzor të personave të moshuar – shfrytëzues të shërbimeve për mbrojtje jashtë familjare. Prokuroria Themelore Publike Shkup informoi se në koordinim me Ministrinë e Punëve të Brendshme, Njësinë për krime ekonomike dhe kompjuterike po ndërmerr veprime për zbardhjen e rastit.

Sipas njoftimit të Prokurorisë, ka dyshime të bazuara për trajtim jo njerëzor të personave të moshuar, shfrytëzues të shërbimeve për mbrojtje jashtë familjare.

Deri në këto momente janë arrestuar dy persona. Në terren janë dhe inspektorë nga Ministria e Politikës Sociale, Inspektorati Shëndetësor Sanitar, i punës dhe agjencisë së ushqimit.

MARKETING

Të ngjajshme

Presidentët turk dhe rus diskutojnë lidhjet dypalëshe, çështjet rajonale dhe globale

Presidentët turk dhe rus diskutojnë lidhjet dypalëshe, çështjet rajonale dhe globale

Kolonët izraelitë sulmojnë kompleksin e xhamisë Al-Aksa për të shënuar festën Sukkot

Kolonët izraelitë sulmojnë kompleksin e xhamisë Al-Aksa për të shënuar festën Sukkot

9 anije ndihmash vazhdojnë të lundrojnë drejt Gazës për të sfiduar bllokadën izraelite

9 anije ndihmash vazhdojnë të lundrojnë drejt Gazës për të sfiduar bllokadën izraelite

PP: Indikacionet fillestare nuk tregojnë motive politike pas incidentit të armatosur në Kumanovë

PP: Indikacionet fillestare nuk tregojnë motive politike pas incidentit të armatosur në Kumanovë

LSDM: Incidentet e armatosura tregojnë shembjen e sistemit të sigurisë

LSDM: Incidentet e armatosura tregojnë shembjen e sistemit të sigurisë

VLEN dënon sulmin në Kumanovë: Dhuna nuk ka vend në shoqërinë tonë

VLEN dënon sulmin në Kumanovë: Dhuna nuk ka vend në shoqërinë tonë