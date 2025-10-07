Bastisje në shtëpitë e pleqve në Shkup nën dyshime për trajtim çnjerëzor, dy persona janë privuar nga liria
Pas marrjes së informacioneve për trajtim të mundshëm çnjerëzor të personave të moshuar – shfrytëzues të shërbimeve për mbrojtje jashtë familjare. Prokuroria Themelore Publike Shkup informoi se në koordinim me Ministrinë e Punëve të Brendshme, Njësinë për krime ekonomike dhe kompjuterike po ndërmerr veprime për zbardhjen e rastit.
Sipas njoftimit të Prokurorisë, ka dyshime të bazuara për trajtim jo njerëzor të personave të moshuar, shfrytëzues të shërbimeve për mbrojtje jashtë familjare.
Deri në këto momente janë arrestuar dy persona. Në terren janë dhe inspektorë nga Ministria e Politikës Sociale, Inspektorati Shëndetësor Sanitar, i punës dhe agjencisë së ushqimit.