Bastisje në Reçicë të Vogël, gjenden armë dhe privohen nga liria dy persona
Policia ka ngritur kallëzim penal për terrorizëm kundër një 20-vjeçari nga Reçica e Vogël. Rasti po ndiqet nga Prokuroria për Ndjekjen e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit (PP GOKK).
Sipas njoftimit, i riu në fund të janarit kishte dërguar përmes aplikacionit “Discord” kërcënim serioz se do të kryente sulm me armë zjarri, konkretisht me pushkë automatike AK-47 (kallashnikov). Ai kishte përmendur edhe masakrën e vitit 2012 në SHBA si frymëzim për veprimin e tij.
Rasti u zbulua pas informacioneve nga Ambasada e SHBA-së në Shkup, ndërsa policia në koordinim me prokurorinë identifikoi dhe lokalizoi të dyshuarin.
Më 17 shkurt 2026, policia, me asistencën e Njësisë Speciale Antiterroriste “Tigër”, kreu kontroll në një shtëpi në Reçicë të Vogël, rajoni i Tetovës.
Gjatë kontrollit u gjetën dhe u sekuestruan:
-
një pushkë automatike AK-47 me municion,
-
dy pistoleta me karikatorë dhe qindra fishekë,
-
jelekë taktikë dhe antiplumb,
-
thika dhe pajisje elektronike.
Dy persona janë arrestuar. Kundër 20-vjeçarit është paraqitur kallëzim për veprën penale “Terrorizëm”, ndërsa ndaj një 89-vjeçari është ngritur kallëzim për posedim dhe tregti të paautorizuar me armë.
Hetimet për rastin vazhdojnë.