Bastisje në rajonin e Ohrit, gjenden drogë, armë dhe municion, një person është privuar nga liria, pason parashtresa

Bastisje në rajonin e Ohrit, gjenden drogë, armë dhe municion, një person është privuar nga liria, pason parashtresa

Nëpunës të Policisë Kriminalistike pranë SPB Ohër kanë arrestuar G.M. (48) nga fshati Podmolje, rajoni i Ohrit, njofton Ministria e Punëve të Brendshme (MPB).

Sipas MPB-së, gjatë një kontrolli të kryer me urdhër gjykate në një ish-objekt ushqimor në fshatin Mesheishtë, komuna Debërcë, të cilin e përdorte G.M., policia ka gjetur dhe sekuestruar sasi të konsiderueshme armatimi dhe lëndësh narkotike.

Në vendngjarje janë gjetur dhe konfiskuar gjithsej 1.357 copë municione të kalibrave të ndryshëm, 488 kërcej të bimës së kanabisit, një kuti me fishekë kalibri 7.62 mm, dy revolverë të vjetër, një pistoletë “VZOR” kalibri 7.65 mm, dy pushkë automatike, një mbajtëse trombonesh, si dhe trupi dhe kapsula fillestare e një granate dore.

Gjithashtu, është sekuestruar një pako me substancë të zezë kokrrizore, një qese me pluhur ngjyrë kafe, si dhe sende të tjera që dyshohet se posedoheshin në mënyrë të paligjshme.

I dyshuari është ndaluar në stacionin policor, ndërsa pas dokumentimit të plotë të rastit ndaj tij do të ngrihen parashtresat përkatëse.

MARKETING

Të ngjajshme

A mund të anëtarësohet Kosova në BE? Ish-presidenti i KiE: Po, ka një mënyrë

A mund të anëtarësohet Kosova në BE? Ish-presidenti i KiE: Po, ka një mënyrë

Dhuna në Sudan: 750 fëmijë sudanezë ikin nga qyteti El-Fasher pa familjet e tyre

Dhuna në Sudan: 750 fëmijë sudanezë ikin nga qyteti El-Fasher pa familjet e tyre

KSHZ: Deri në orën 20:00 kanë votuar 3.327 persona të sëmurë ose me aftësi të kufizuara

KSHZ: Deri në orën 20:00 kanë votuar 3.327 persona të sëmurë ose me aftësi të kufizuara

Incident në Prilep: Sulm ndaj lojtarëve shqiptarë, reagon Shkëndija e Haraçinës

Incident në Prilep: Sulm ndaj lojtarëve shqiptarë, reagon Shkëndija e Haraçinës

Moldavia bëhet me kryeministër pro-BE

Moldavia bëhet me kryeministër pro-BE

Qytetet evropiane kërkojnë turizëm të qëndrueshëm deri në vitin 2050

Qytetet evropiane kërkojnë turizëm të qëndrueshëm deri në vitin 2050