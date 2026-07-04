Bastisje në një banesë në Shkup, policia sekuestroi disa lloje të substancave narkotike

Bastisje në një banesë në Shkup, policia sekuestroi disa lloje të substancave narkotike

Policia e Shkupit ka kryer një bastisje në një banesë në qytet, ku janë gjetur dhe sekuestruar sasi të mëdha droge: 11.5 kilogramë marihuanë, 400 gramë kokainë, si dhe substanca të tjera si amfetaminë, ekstazi, LSD, vaj hashashi, rrëshirë dhe kërpudha halucinogjene.

Bastisja është realizuar me urdhër të gjykatës në një banesë që dyshohet se përdorej nga dy persona me inicialet M.B. dhe N.J., të cilët më herët ishin ndaluar nga policia. Pas hetimeve, ndaj tyre është ngritur kallëzim penal dhe rasti është dërguar në Prokurorinë Publike kompetente për procedurë të mëtejshme.

Në thelb, bëhet fjalë për një operacion policor kundër një sasie të konsiderueshme narkotikësh dhe substancash psikoaktive të sekuestruara në Shkup.

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