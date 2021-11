Bastisje në Likovë, gjenden armë, arrestohet një person

Sot (11.11.2021) në ora 08:35 minuta në f. Llojanë, komuna Likovë, nëpunës policorë të Departamentit të Policisë Kriminalistike-Sektori për Tregti të Palejuar me Drogë dhe Materie të Rrezikshme dhe SPB Kumanovë nga liria e kanë privuar Z.I. (67) nga f. Llojanë.

Gjatë bastisjes në shtëpinë e tij, e kryer me urdhër gjyqësor, janë gjetur dhe sekuestruar një pistolet ”Zbroevkë Çeke”, dy karikatorë për pistoletë dhe pesëdhjetë plumba kalibër 9 mm, të cilat i ka poseduar pa leje.

Ai është arrestuar në stacion policor dhe pas dokumentimit të rastit kundër tij do të parashtrohet kallëzim përkatës.