Bastisje në Gazi Babë të Shkupit, gjendet drogë, arrestohen tre persona

Me datë 24.06.2023 në SPB Shkup, janë privuar nga liria N.P.(38), V.K.(50) dhe M.Ç.(31), të gjithë nga Shkupi.

“Më datën 24.06.2023 nga ana e Njësitit për Tregti të Palejuar me Drogë-Sektori për Tregti të Palejuar me Drogë pranë SPB Shkup, me përkrahjen e Njësitit të Policisë Intervenuese nga liria janë privuar N.P. (38), V.K. (50) dhe M.Ç. (31) të gjthë nga Shkupi. Në të vërtetë, gjatë bastisjeve në dy lokacione në rajonin e Gazi Babës, të kryera me urdhër gjyqësor, në shtëpinë e N.P. ku e pranishme ka qenë edhe V.K., me të cilën ka jetuar, është gjetur marihuanë në procesin e tharjes, terezi dixhitale dhe një shumë më e madhe e të hollave për të cilat ekziston dyshimi se janë nga shitja e paligjshme e drogës, kurse në shtëpinë e M.K. është gjetur një kavanoz me marihuanë, 2 paketime me marihuanë, 15 qese të vogla me marihuanë të përgatitura për shitje, një terezi dixhitale me mbetje të drogës”, thuhet në njoftimin e MPB-së.

Personat janë privuar nga liria dhe janë në mbajtje në stacion policor dhe kundër tyre do të parashtrohen kallëzime penale sipas nenit 215 të Kodit Penal.

