Bashkimi siguron mbijetesën në Ligën e Parë

Bashkimi siguron mbijetesën në Ligën e Parë

Bashkimi i Kumanovës ka barazuar 3:3 me Makedonija Gjorçe Petrovin në ndeshjen më interesante të xhiros së 32-të në elitën e futbollit vendor. Me këtë rezultat, skuadra kumanovare ka siguruar zyrtarisht pjesëmarrjen në Ligën e Parë edhe për sezonin e ardhshëm.

Ndeshja ishte e hapur dhe me shumë gola. Për Bashkimin e Kumanovës, dy herë shënoi Avornio, ndërsa një gol e realizoi Aleksovski. Nga ana tjetër, për Makedonija Gjorçe Petrovin, dy gola i shënoi Kabrakas dhe një Nikoliq.

Në dy ndeshjet tjera të ditës, Rabotniçki regjistroi fitore bindëse duke e mposhtur Shkupin me rezultat të thellë 7:0, ndërsa përballja mes Tikveshit dhe Pelisterit përfundoi me barazim 2:2. /SHENJA/

MARKETING

Të ngjajshme

Britania e Madhe mbështet planin për të përshpejtuar dëbimin e emigrantëve të paligjshëm

Britania e Madhe mbështet planin për të përshpejtuar dëbimin e emigrantëve të paligjshëm

Paris, arrestohen 6 aktivistë pasi shpalosën flamurin palestinez në Kullën Eiffel

Paris, arrestohen 6 aktivistë pasi shpalosën flamurin palestinez në Kullën Eiffel

Dimitrieska-Koçoska: Ulja e akcizës për karburantet do të vlejë deri më 1 qershor

Dimitrieska-Koçoska: Ulja e akcizës për karburantet do të vlejë deri më 1 qershor

Senegal, të sëmurët dhe të moshuarit gjejnë rigjenerim përmes aerobikës në ujë

Senegal, të sëmurët dhe të moshuarit gjejnë rigjenerim përmes aerobikës në ujë

Ministri i Jashtëm turk takohet me zyrtarin iranian të sigurisë në Stamboll

Ministri i Jashtëm turk takohet me zyrtarin iranian të sigurisë në Stamboll

MPB: 17 shoferë privohen nga liria për shkak të drejtimit të pakujdesshëm automjetit

MPB: 17 shoferë privohen nga liria për shkak të drejtimit të pakujdesshëm automjetit