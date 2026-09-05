Bashkimi merr fitoren e parë të sezonit, mposht Skopjen
Bashkimi ka regjistruar fitoren e parë në sezonin e ri të Ligës së Parë të Maqedonisë së Veriut, pasi në transfertë mposhti Skopjen me 1-2, raporton SHENJA.
Skuadra nga Kumanova, pas pesë humbjeve radhazi, mori pikët e para të sezonit. Antonio Da Silva shënoi për 0-1, ndërsa Adiz Murati dyfishoi epërsinë pas pushimit.
Skopja reagoi përmes Ali Ademit, i cili realizoi nga penalltia për 1-2, por vendasit nuk arritën të barazonin. Ndeshja ishte e tensionuar, me tetë kartonë të verdhë të dhënë nga gjyqtari Jovan Kaçevski.
Në minutat e fundit, Skopja pati disa mundësi të mira për të barazuar rezultatin, por mbrojtja e Bashkimit arriti ta ruajë epërsinë. Kjo fitore është një shtysë e rëndësishme për skuadrën kumanovare pas një starti të vështirë të sezonit. /SHENJA/