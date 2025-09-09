Bashkimi fiton Pobedën dhe kualifikohet në 1/8 e finales së Kupës
Skuadra e Bashkimit ka triumfiuar ndaj Pobedës së Prilepit me rezultat 4:0 dhe është kualifikuar në fazën e 1/8 së finales në Kupën e Maqedonisë së Veriut. Golat që e eliminuan Pobedën nga kjo garë i shënuan Hazhiq, Memeti, Mislimi dhe Avornijo.
Ky ishte dueli i vetëm në program në ditën e sotme, teksa e mërkura do të sjell tri ndeshje tjera. Shkëndija e Tetovës do të luaj me Jeni Malen në kuadër të këtij kompeticioni, teksa Shkupi do të jetë mysafirë i Kozhufit. Gjithashtu nesër do të zhvillohet edhe ndeshja ndërmjet Skopjes dhe Tikveshit. Të gjitha këto sfida janë programuar të luhen në termin të njejtë, duke nisur nga ora 15:30. /