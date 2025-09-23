Bashkimi fiton ndaj Pelisterit në Manastir

Bashkimi fiton ndaj Pelisterit në Manastir

Liga e Parë e futbollit të Maqedonisë së Veriut ka vazhduar edhe sot me ndeshjen e fundit në program të xhiros së 7-të. Takimi i vetëm dhe i fundit i kësaj xhiroje i luajtur në Manastir, i takoi skuadrës së Bashkimit që triumfoi ndaj Pelisterit me rezultat 2:1. Golat e triumfit për ekipin nga Kumanova i realizoi Haxhiq në minutën e 6-të dhe 19-të, teksa për vendasit shënoi Spirovski në minutën e 65-të. Kjo ishte fitorja e dytë radhazi për Bashkimin dhe e katërta gjatë këtij sezoni në kampionat. Me përfundimin e këtij takimi është mbyllur edhe xhiroja e 7-të, e cila ishte e hapur që nga dita e shtunë, teksa xhiroja e radhës në Ligën e Parë është në program gjatë fundjavës.

MARKETING

Të ngjajshme

Nikollovski: Transporti dhe logjistika në tremujorin e dytë është rritur për 6,1 për qind në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar

Nikollovski: Transporti dhe logjistika në tremujorin e dytë është rritur për 6,1 për qind në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar

MASH: Është marrë vendim për pezullim të përkohshëm të punës së Fakultetit privat për Ekonomi Biznesi në Shkup

MASH: Është marrë vendim për pezullim të përkohshëm të punës së Fakultetit privat për Ekonomi Biznesi në Shkup

Presidenti brazilian e quan situatën në Gaza “gjenocid” në fjalimin e ashpër në OKB

Presidenti brazilian e quan situatën në Gaza “gjenocid” në fjalimin e ashpër në OKB

Trump përmend Kosovën mes “shtatë luftërave” që thotë se i ndaloi, kritikon OKB-në

Trump përmend Kosovën mes “shtatë luftërave” që thotë se i ndaloi, kritikon OKB-në

MASH: Me ligjin e ri është zgjidhur në mënyrë sistematike çështja e teksteve shkollore të cilat mungonin gjatë kohës së Qeverisë së mëparshme

MASH: Me ligjin e ri është zgjidhur në mënyrë sistematike çështja e teksteve shkollore të cilat mungonin gjatë kohës së Qeverisë së mëparshme

Sllaveski: Rregullimi dhe kontrolli i shoqatave financiare që japin të a.q. “kredi të shpejta” nuk është në kompetencë të BP-së

Sllaveski: Rregullimi dhe kontrolli i shoqatave financiare që japin të a.q. “kredi të shpejta” nuk është në kompetencë të BP-së