Bashkimi: FFM të reagojë ndaj thirrjeve nacionaliste në ndeshjen me Vardarin

Bashkimi: FFM të reagojë ndaj thirrjeve nacionaliste në ndeshjen me Vardarin

Bashkimi i Kumanovës ka reaguar pas ndeshjes kundër Vardarit, duke thënë se në minutat e fundit të takimit tifozët vendas përdorën thirrje ofenduese në baza nacionale.

Sipas klubit, në stadium janë dëgjuar thirrje si “Shqiptari i mirë, shqiptari i vdekur” dhe “Dhomë gazi për shqiptarët”, të cilat janë përsëritur disa herë dhe kanë krijuar tension.

Nga Bashkimi thonë se nuk ka pasur reagim të menjëhershëm nga delegati dhe gjyqtari, ndërsa ekipi është tërhequr përkohësisht nga fusha për të mbrojtur lojtarët dhe stafin.

Klubi ka kërkuar nga Federata e Futbollit e Maqedonisë së Veriut që të marrë masa ndaj incidentit, duke theksuar se raste të tilla nuk duhet të përsëriten.

“Stop nacionalizmit në futboll”, thuhet në reagimin e klubit.

MARKETING

Të ngjajshme

Daut Beqiri: Flamuri shqiptar gjithmonë do të jetë prezent në ndeshjet e Shkëndijës së Haraçinës

Daut Beqiri: Flamuri shqiptar gjithmonë do të jetë prezent në ndeshjet e Shkëndijës së Haraçinës

Ademi: Incidentet në futboll pasojë e mosndëshkimit dhe ndikimit politik

Ademi: Incidentet në futboll pasojë e mosndëshkimit dhe ndikimit politik

FFM: Nuk ka pasur urdhër për largimin e flamurit shqiptar në Shkëndija Haraçinë – Prespa

FFM: Nuk ka pasur urdhër për largimin e flamurit shqiptar në Shkëndija Haraçinë – Prespa

Ukraina sulmon një fabrikë ruse raketash

Ukraina sulmon një fabrikë ruse raketash

Alarm në Kinë, disa rajone preken nga stuhitë e rërës

Alarm në Kinë, disa rajone preken nga stuhitë e rërës

Ndihmat e Gjysmëhënës së Kuqe Turke vazhdojnë të hyjnë në Gaza pas rihapjes së pikës kufitare Rafah

Ndihmat e Gjysmëhënës së Kuqe Turke vazhdojnë të hyjnë në Gaza pas rihapjes së pikës kufitare Rafah