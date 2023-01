Bashkimi Evropian në panik, nxiton të grumbullojë naftë përpara ndalimit të importeve nga Rusia

Evropa ka vendosur të ndalojë importet e produkteve rusë të naftës më 5 shkurt, një veprim që tashmë po shkakton ndryshime masive në tregtinë globale të naftës.

Blerësit po nxitojnë të mbushin rezervuarët evropianë të magazinimit të naftës me naftë rus, me flukset këtë muaj në rrugën e duhur për të arritur një nivel më të lartë të një viti.

Më 5 dhjetor Bashkimi Evropian ndaloi importet e naftës së papërpunuar ruse në det, ndërsa më 5 shkurt do të ndalojë produktet ruse të naftës.

Ky vendim vjen për të goditur ekonominë e Rusisë dhe për të treguar se BE është e pavarur dhe mund ta sigurojë vetë hidrokarburet.

Grupi i Shtatë vendeve (G7), Australia dhe 27 vendet e Bashkimit Evropian zbatuan gjithashtu në 5 dhjetor një kufi çmimi për naftën e papërpunuar ruse.

Kjo i lejoi vendet jashtë BE-së të vazhdojnë importimin e naftës së papërpunuar ruse në det, por do të ndalojë kompanitë e transportit detar, sigurimesh dhe ri sigurimesh që të trajtojnë ngarkesat e naftës së papërpunuar ruse në të gjithë globin, përveç nëse ajo shitet për më pak se 60 dollarë.

G7, duke përfshirë SHBA-në, Australinë dhe BE-në, po hartojnë një mekanizëm të ngjashëm të kufirit të çmimit për karburantet e rafinuar të Rusisë si dizel, vajguri dhe naftë, nga 5 shkurti.

Sipas një zyrtari të G7, do të ketë produkte që tregtohen me çmim të lartë ndaj naftës së papërpunuar, si dhe ato që tregtohen me zbritje.