Bashkimi Europian nga konteksti ballkanik

Me gjithë vërejtjet dhe kritikat që i bëhet me të drejtë, prapëseprapë Bashkimi Europian mbetet projekti më shpresëdhënës, më serioz dhe më i mirë i mundshëm për paqen dhe stabilitetin e Ballkanit Perëndimor dhe jo vetëm.

Blerim HALILI, Prishtinë

Momentumi në të cilin ndodhet Ballkani Perëndimor e vë atë përballë një situate mjaft delikate. Gati e tërë narrativa politike e vlerore në këtë rajon zhvillohet në lidhje me (në raport me) Bashkimin Europian. Pavarësisht se disa nga këto vende nuk kanë ndonjë afirmitet tradicional me Europën dhe në historinë e mendimit të tyre politik është i rrënjosur orientimi prorus (popujt sllavë), prapëseprapë, Europa si instancë e si referencë (pro ose kundër) mbetet aktuale. Nga ana tjetër, tek vendet që tradicionalisht kanë kultivuar aleancë me fuqitë perëndimore, me në krye vendet ku dominon faktori shqiptar, Europa Perëndimore si ide dhe vlerë përbën instancën më të rëndësishme edhe të legjitimitetit politik. Pra mendimi e veprimi politik kërkojnë pranueshmëri publike në komunitet duke u thirrur në Europën si e mira më e madhe dhe e padiskutueshme. Ky përbrendësim i idesë mbi Europën në narrativën politike ballkanike, tregon në fakt se Europa përveç si fat kontinental, përbën edhe fatin politik të popujve ballkanikë dhe instancën e pashmangshme të një identiteti më të gjerë politik e vleror.

Përbrendësimi i idesë së Europës si vlerë e virtyt

Duke lënë mënjanë natyrën ideologjike të ligjërimit politik karshi idesë europiane, vendet e Ballkanit Perëndimor nuk duhet ta shohin Europën si një adresë tek e cila duhet shkuar. Ky rrëfim është i gabuar. Nëse ekziston një konsensus i gjerë mbi atë se çka është vlerë politike e sociale në Bashkimin Europian, e që në thelb të saj qëndron ideja e lirisë, barazisë, paqes e mirëqenies, atëherë theksi duhet vënë te virtyti, vlera dhe ideja si fakt, e jo tek vendi a hapësira. Idetë dhe vlerat e Bashkimit Europian duhet përbrendësuar nga popujt ballkanikë, duke ruajtur specifikat kulturore, fetare dhe etnike, të cilat do të plotësonin mozaikun qytetërimor dhe social të “familjes europiane”; duhet ndërtuar një Europë përbrenda Ballkanit, mbi themelet e virtyteve dhe idesë së lirisë e barazisë. Pra “Europa krijohet”, nuk arrihet.

Gabimet dhe krizat e BE-së dhe qasja ndaj tyre

Bashkimi Europian nuk është njësi kompakte, unike dhe e përjetshme në sensin e stabilitetit absolut dhe uniformitetit total. Si organizatë politike ajo ka të papriturat e veta, krizat dhe dilemat e veta dhe këto janë tejet të natyrshme për një komunitet politik. Prandaj krizat, dilemat dhe madje qasja e gabuar e saj karshi çështjeve specifike si zgjerimi i tij apo integrimi i vendeve të tjera, nuk e bëjnë atë projekt më pak serioz e as të dëmshëm. Përkundrazi me gjithë vërejtjet dhe kritikat që i bëhet me të drejtë, prapëseprapë Bashkimi Europian mbetet projekti më shpresëdhënës, më serioz dhe më i mirë i mundshëm për paqen dhe stabilitetin e Ballkanit Perëndimor dhe jo vetëm. Prandaj krizat dhe dilemat, gabimet dhe ngecjet e Bashkimit Europian nuk duhet assesi ta lëkundin orientimin strategjik drejt kësaj bashkësie politike. Përveç tjerash për faktin se asnjë projekt tjetër politik unifikues dhe përparimtar që do të ishte në ujdi me natyrën specifike të rajonit dhe me përkatësinë kontinentale europiane (të marra së bashku), nuk duket gjëkundi në horizont.

Integrimi rajonal si provë dhe pikënisje

Në kontest të idesë së integrimeve europiane shtrohen edhe dilema të tjera siç është fati i raporteve brenda vetë shteteve ballkanike, qasja reciproke ndaj njëri-tjetrit dhe perspektiva e zhvillimit rajonal në vetvete (pavarësisht ecurisë së proceseve euro-atlantike). Në parim çdo afirmim i paqes, bashkëpunimit dhe mirëkuptimit të ndërsjellë që bazohet në respekt reciprok dhe në barazi është i mirëseardhur. Së këndejmi, integrimi rajonal brenda vendeve të bashkimit evropian është jo vetëm i dobishëm, por edhe i domosdoshëm. Ky integrim dhe afirmim i integrimit rajonal mund të niset nga premisat e afinitetit reciprok, duke ndërtuar aleanca dhe miqësi të forta mbi bazat e përbashkësisë së gjuhës,kombit e kulturës fillimisht, fateve të përbashkëta apo interesave afatgjate më pastaj. Si pikënisje për këtë është integrimi brenda botës shqiptare si instancë e parë nga këndvështrimi ynë. Kur të jetë konsoliduar ky integrim, bota shqiptare do të ishte e hapur për miqësi të mirë e bashkëpunim rajonal, në të mirë të popujve të rajonit në tërësi. Historia është mësues i mirë, e shqiptarëve tradicionalisht u ka treguar se çdo nisje që kapërcen (nuk përfill) këtë instancë bazike (integrimin fillimisht brendashqiptar), do të kthehet kundër tyre, sado shpresëdhënës të jetë ai projekt dhe sado gojë ëmbël e përparimtarë të jenë liderët. Thënë ndryshe një integrim brendaballkanik i menduar e skicuar mirë do të ishte i mirëseardhur dhe ndihmesë, përgatitje terreni dhe përmbushje e kritereve për integrimin në Bashkimin Europian, por assesi të jetë zëvendësim a alternativë e tij. Ky integrim në një moment do të ishte edhe shprehje e meritës për të qenë pjesë e “familjes europiane” si rajon në tërësi. Do të ishte “detyrë shtëpie” dhe test i rajonit se si funksionon në korniza të bashkësisë së gjerë politike dhe ndërveprimit rajonal. Ngase integrimi më së paku është çështje datash e konferencash. Ai ka të bëjë me idenë se sa beson dhe ngulmon një shoqëri dhe elita e saj politike në disa vlera, mendime dhe praktika për mbarëvajtjen socio-ekonomike, për lirinë dhe mirëqenien.

Europa në mendimin politik shqiptar

Nga këndvështrimi shqiptar, Europa është fat dhe fakt i yni. Kjo është vazhdimësi e mendimit politik shqiptar dhe vazhdon të artikulohet në përputhje me ligjërimin dominues politik në hapësirën shqiptare për më se një shekull. Tërë trashëgimia e rilindjes kombëtare vë në dukje këtë. Madje perceptimi për Europën shkon shpesh në imagjinare dhe verbëri, duke ndërtuar imazhin e një modeli të përkryer dhe absolut, jo vetëm politik, por edhe epistemologjik e ontologjik. Në njëfarë forme është “vendi ideal, vendi ynë i dëshiruar, parajsa tokësore” që synohet të arrihet. Pavarësisht skemave utopike për idenë europiane, orientimi i rilindjes kombëtare shqiptare drejt Perëndimit dikur, sot lexohet si rreshtim përkrah Bashkimit Europian, si organizatë përfaqësuese e si fytyrë e vërtetë e Perëndimit, së paku e Perëndimit tonë që kemi imagjinuar për më se një shekull.

Një vetëkritikë se çfarë shoqërie ndërtuam

Nëse Ballkani Perëndimor ndërton shoqëri të lirë, mbi principin e drejtësisë dhe barazisë sociale, me institucione të lira dhe meritokraci të zhvilluar, ndërton standarde të cilat janë karakteristikë e shoqërive dhe shteteve europiane, atëherë, në mënyrë hipotetike, as dështimi i projektit të BE-së për arsye të caktuara që mund të shfaqen, nuk do ta kthente prapa ecurinë e zhvillimeve drejt paqes dhe mirëqenies. Kritikës se pse BE nuk po i hap dyert e integrimit për shtetet e Ballkanit Perëndimor dhe kështu po e lë status quonë të zgjasë ende, duhet t’i bashkëngjitet edhe vetëkritika se, për dy (e për disa vende tri) dekada tranzicioni, a ndërtuam shoqëri normale dhe shtete transparente e të përgjegjshme?