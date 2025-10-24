Bashkimi deklason Shkupin, Arsimi përmbys Tikveshin

Bashkimi deklason Shkupin, Arsimi përmbys Tikveshin

Sot u zhvilluan dy ndeshje në kuadër të xhiros së 10-të të elitës së futbollit vendor.

Bashkimi i Kumanovës nuk pati vështirësi përballë FC Shkupit, duke triumfuar me një rezultat të thellë 4:1. Vendasit dominuan gjatë gjithë ndeshjes, pa i lënë asnjë mundësi kundërshtarit. Golat për Bashkimin u realizuan nga Aleksovski, Simonovski, Avornyo dhe Hoxhiq, ndërsa golin e nderit për Shkupin e shënoi Shuku.

Fitore dramatike regjistroi edhe Arsimi i Çegranit, i cili mundi Tikveshin me rezultatin 4:3, pas një përmbysjeje mbresëlënëse. Heronjtë e këtij triumfi ishin Shefiti, që realizoi het-trik, dhe Taipi, që kontribuoi me një gol. Ndryshe nesër në kuadër të xhiros së 10-të në elitë do të zhvillohen ndeshjet Struga – Brera dhe Rabotniçki – Makedonija Gjorçe Petrov. /SHENJA/

MARKETING

Të ngjajshme

ISHP me masa urgjente për situatën me mbeturinat në Shkup

ISHP me masa urgjente për situatën me mbeturinat në Shkup

Kryediplomati turk diskuton me homologët nga Jordania dhe Egjipti për çështjen e Gazës

Kryediplomati turk diskuton me homologët nga Jordania dhe Egjipti për çështjen e Gazës

Mbrojtja Civile në Gaza: Katastrofa humanitare vazhdon, kërkojmë ndërhyrje ndërkombëtare

Mbrojtja Civile në Gaza: Katastrofa humanitare vazhdon, kërkojmë ndërhyrje ndërkombëtare

Rusia pretendon se ka marrë nën kontroll 10 vendbanime në Ukrainë brenda një jave

Rusia pretendon se ka marrë nën kontroll 10 vendbanime në Ukrainë brenda një jave

Guardiola i paralajmëron rivalët anglezë: Mos na largoni nga gara për titull, do të rikthehemi

Guardiola i paralajmëron rivalët anglezë: Mos na largoni nga gara për titull, do të rikthehemi

(VIDEO) Ahmeti: Ne jemi fitues, përse të jap dorëheqje!

(VIDEO) Ahmeti: Ne jemi fitues, përse të jap dorëheqje!