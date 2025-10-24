Bashkimi deklason Shkupin, Arsimi përmbys Tikveshin
Sot u zhvilluan dy ndeshje në kuadër të xhiros së 10-të të elitës së futbollit vendor.
Bashkimi i Kumanovës nuk pati vështirësi përballë FC Shkupit, duke triumfuar me një rezultat të thellë 4:1. Vendasit dominuan gjatë gjithë ndeshjes, pa i lënë asnjë mundësi kundërshtarit. Golat për Bashkimin u realizuan nga Aleksovski, Simonovski, Avornyo dhe Hoxhiq, ndërsa golin e nderit për Shkupin e shënoi Shuku.
Fitore dramatike regjistroi edhe Arsimi i Çegranit, i cili mundi Tikveshin me rezultatin 4:3, pas një përmbysjeje mbresëlënëse. Heronjtë e këtij triumfi ishin Shefiti, që realizoi het-trik, dhe Taipi, që kontribuoi me një gol. Ndryshe nesër në kuadër të xhiros së 10-të në elitë do të zhvillohen ndeshjet Struga – Brera dhe Rabotniçki – Makedonija Gjorçe Petrov. /SHENJA/