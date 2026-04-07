Bashkimi barazon pa gola me Brerën në Kumanovë

Bashkimi barazon pa gola me Brerën në Kumanovë

Liga e Parë e futbollit të Maqedonisë së Veriut sot ka nisur me xhiron e 26-të në program. Skuadra e Bashkimit është ndalur me barazim pa gola në duelin e luajtur në Kumanovë kundër Brerës së Strumicës, përderisa në Kavadar, Sileksi mori fitore me rezultat 3:0 përballë Tikveshit. Këto ishin dy ndeshjet e para të kësaj xhiroje, teksa e njejta vazhdon edhe ditëve në vijim me sfidat tjera. E mërkura do të sjell duelet Rabotniçki – Shkëndija dhe Pelisteri – Vardari, teksa kjo xhiro mbyllet të enjten me dy ndeshje tjera si Shkupi – Struga dhe Makedonija Gjorçe Petrov – Arsimi. /SHENJA/

