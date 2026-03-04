Bashkëshortja e Trumpit udhëheq seancën e OKB-së për mbrojtjen e fëmijëve, disa ditë pasi 153 fëmijë u vranë në një shkollë në Iran
Zonja e Parë e SHBA-së, Melania Trump, ka kryesuar një takim të Këshillit të Sigurimit të OKB-së, i cili u përqendrua te fëmijët në konflikt, disa ditë pasi qindra fëmijë në një shkollë në Iran u raportuan të vrarë pasi Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara nisën sulmet.
Në fjalën e saj, Zonja e Parë theksoi rolin e arsimit në “avancimin e tolerancës dhe paqes botërore”, duke nënvizuar rëndësinë e mbrojtjes së fëmijëve në kohë krizash.
Kjo është hera e parë që bashkëshortja e një lideri botëror kryeson një mbledhje të tillë të Këshillit të Sigurimit. Ajo e bëri këtë në emër të SHBA-së, i cili këtë muaj mban presidencën e radhës të Këshillit.
Gjatë adresimit, Melania Trump shprehu ngushëllime për familjet e ushtarakëve amerikanë që kanë humbur jetën, pa përmendur në mënyrë të drejtpërdrejtë ndonjë operacion specifik ushtarak.
Zyrtarët iranianë deklaruan se një sulm goditi një shkollë fillore në qytetin e Minab të shtunën, duke shkaktuar 153 viktima. Iran ka fajësuar për sulmin SHBA-në dhe Izraelin. /SHENJA/