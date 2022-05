Bardhi protagonist në fitoren e Levantes ndaj Real Sociedad

Levante e Enis Bardhit mbrëmë mori një fitore të rëndësishme në kuadër të xhiros së 35-të në La Ligan Spanjolle, pasi mundi Real Sociedadin me rezultatin 2:1, njofton SHENJA.

Ndonëse shkupjani nuk ishte i përfshirë në formacion startues, megjithatë ai u inkuadrua në minutën e 62-të dhe i dha zemër ekipit drejt një triumfi që u ngjall pak shpresa për mbijetesë.

Ndryshe, golat e fitores për Levanten u shënuan nga Miramon dhe Melero, ndërsa golin e nderit për miqtë e realizoi Silva.

Pas 35 xhirove të zhvilluara Levante renditet e parafundit me 29 pikë të grumbulluara, ndërsa para saj renditen Granada me 31 pikë dhe Kadizi me Majorkën të cilat numërojnë nga 32 pikë. /SHENJA/