Bardhi me Levanten sonte përballë Real Madridit

Reprezentuesi i Maqedonisë së Veriut, Enis Bardhi me Levanten e tij sonte do të përballen me kampionët në fuqi, Realin e Madridit në ndeshjen e vlefshme të xhiros së 36-të në La Ligën Spanjolle.

Reali në këtë ndeshje vjen pas disfatës nga Atletiko Madridi në fundjavë, ndërsa Levante do të mundohet që me një triumf eventual të mbajë gjallë shpresat për mbijetesë. Ndryshe pas 35 xhirove të zhvilluara Levante renditet e fundit, teksa ka grumbulluara vetëm 29 pikë. Përballja Reali i Madridit – Levante luhet sonte në “Santiago Bernabeu” me fillim në orën 21:30. /SHENJA/