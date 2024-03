Bardhi, Alioski e Musliu bëhen bashkë te Maqedonia për ndeshjet e marsit

Përfaqësuesja e Maqedonisë së Veriut këtë të hëne ka pasur grumbullimin e futbollistëve në Antalia të Turqisë për dy ndeshjet kontrolluese të këtij muaji ndaj Moldavisë dhe Malit të Zi.

Kapiteni Enis Bardhi së bashku me bashkëlojtarët tjerë Ezgjan Alioskin, Visar Musliun e Agon Elezin bëhen bashk për herë të parë në vitin 2024.

Në listën e seleksionuesit Milevski ishte edhe Erdon Daci, por sulmuesi shqiptar pësoi një lëndim dhe nuk mund të kontriboj në përfaqësuesen e vendit për këto dy ndeshje kontrolluese.

Ndërkohë edhe Isnik Alimi për shkak lëndimit nuk do të mund të jetë pjesë e këtij grumbullimi. Kujtojmë se Maqedonia e Veriut ndeshjen e parë e luan ndaj Moldavisë me 22 mars, teksa tre ditë më vonë përballet me Malin e Zi.

Të dyja ndeshjet luhen në Antalia të Turqisë. /SHENJA/

