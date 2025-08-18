Barcelonës i ofrohet mundësia të nënshkruajnë me yllin e Interit

Largimi i Inigo Martinez ka lënë Barcelonën me pak opsione në mbrojtje, dhe një zëvendësues mund të transferohet para mbylljes së afatit kalimtar veror në shtator.

Një nga opsionet që ata kanë pasur në radar për dy vitet e fundit është Benjamin Pavard. 

Në vitin 2023, Barcelona kërkonin një mbrojtës të djathtë të ri, pasi donin që Jules Kounde të luante në pozicionin e tij natyral, mbrojtës qendre. Pavard, atëherë te Bayern Munchen, ishte një nga kandidatët. 

Në fund, Barcelona vendosi të mos nënshkruante me Pavard, i cili më pas u bashkua me Interin.

Por tani francezi mund të bëjë lëvizjen drejt Katalonisë, pasi Sport raporton se ai i është ofruar kampionëve aktualë të La Ligas. 

Trajneri Hansi Flick e njeh mirë Pavard, pasi e drejtoi gjatë kohës së tij te Bayern. 

29-vjeçari përputhet me profilin që dëshiron trajneri i Barcelonës, një mbrojtës qendre shumëfunksional, që mund të luajë edhe si mbrojtës krahu. 

Pavard vetë do e mirëpriste këtë transferim, duke refuzuar ofertën e klubit arab Neom SC, me shpresën për të qëndruar në Europë.

 

 

