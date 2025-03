Barcelonës i jepet një tjetër goditje në aspektin financiar

Barcelona mund të përballet me një verë tjetër me investime minimale në skuadrën e saj të parë, pasi përballet me më shumë presion mbi kufirin e pagave.

Në dhjetor ata ranë dakord për një marrëveshje për të shitur një pako për vendet VIP në Camp Nou pasi të rinovohet në shumën prej 100 milionë euro për të lehtësuar problemet e tyre me kufirin e pagave, por ata mund të kthehen sërish në ujë të nxehtë këtë verë.

Klubet në La Liga dhe Segunda u kërkohet të dorëzojnë llogaritë e audituara në La Liga deri në fund të marsit, në mënyrë që ato të rishikohen dhe kufijtë e pagave të mund të llogariten përpara afatit kalimtar të verës. Megjithatë, me më pak se një javë para përfundimit të këtyre llogarive, Barcelona e gjen veten në një ndesh me auditorët Crowe.

Barcelona vendosi të mos rinovojë kontratën me auditorët e mëparshëm Grant Thornton, pasi ky i fundit vendosi që humbjet e grumbulluara nga marrëveshja për shitjen e aksioneve të Barca Vision në llogaritë e klubit vitin e kaluar, duke dëmtuar gjithashtu kapacitetet e tyre kufitare të pagave.

Këtë herë çështja është marrëveshja për dhënien me qira të 475 vendeve VIP për 30 vjet për New Era Visionary Group dhe Forta Advisors. Kjo marrëveshje i lejoi ata të regjistronin Dani Olmon dhe Pau Victor, si dhe të nënshkruanin disa kontrata të mëdha me Ronald Araujon, Gavin dhe Pedrin.

Crowe pohon, sipas Cadena SER, se marrëveshja prej 100 milionë euro nuk mund të përfshihet në llogaritë e këtij viti pasi aseti nuk ekziston ende. Barcelona ka mbajtur qëndrimin e saj se duhet të llogaritet për këtë vit, por Crowe i ka dhënë Barcelonës dy opsione: ose të ndajë tarifat midis 30 viteve të qirasë, ose të llogarisë vetëm 58 milionë euro në tarifat që tashmë janë marrë këtë sezon.

Së paku, kjo do të rezultonte që Barcelona të ishte 42 milionë euro më pak në llogaritjet e kufirit të pagave të tyre nga sa kishin planifikuar. Barcelona dhe Crowe tani kanë kohë deri në fund të marsit për të arritur një marrëveshje se si ta zgjidhin këtë çështje.

Rrjeti radiofonik vëren se Barcelona do ta tejkalojë kufirin e pagave tashmë dhe çdo nënshkrim do të ishte i vështirë. Ata thonë se regjistrimi i Olmos dhe Victor nuk është në rrezik.

Është raportuar më parë se drejtori i Barcelonës, Deco nuk është i sigurt se me çfarë buxheti do të duhet të punojë për verën, dhe kjo sigurisht që do të përputhej me raportin.

Kjo nuk do të kishte qenë një problem nëse Barcelona do të kthehej në Camp Nou këtë sezon, por me vonesa në fillimin e punës të paktën në sezonin e ardhshëm, kjo tani duket e pamundur, pavarësisht se data origjinale e kthimit është caktuar në nëntor të 2024.

