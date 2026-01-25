Barcelona zyrtarizon datën e zgjedhjeve, Laporta kandidon përsëri

Barcelona zyrtarizon datën e zgjedhjeve, Laporta kandidon përsëri

Barcelona ka caktuar datën 15 mars 2026 për zgjedhjet e reja presidenciale, ku Joan Laporta do të kandidojë për të ruajtur postin e tij si president.

Laporta, i cili ka drejtuar klubin katalanas gjatë periudhës së fundit, është i bindur se arritjet e tij në drejtimin e Barcelonës do t’i japin një avantazh të madh gjatë fushatës.

Ai theksoi rëndësinë e një procesi demokratik dhe të drejtë, duke i ftuar anëtarët e klubit të marrin pjesë aktivisht në zgjedhje. Laporta shpjegoi gjithashtu se zgjedhjet nuk do të ndikojnë në punën e skuadrave sportive dhe planifikimet e klubit, dhe theksoi nevojën për një zhvillim të qëndrueshëm në të gjitha sportet e Barcelonës.
Në këtë garë, Laporta do të përballet me tre kandidatë të tjerë të njohur, përfshirë Victor Font, i cili ishte gjithashtu kandidat në zgjedhjet e kaluara. Klubi katalanas ka shprehur angazhimin për të siguruar një proces zgjedhor të hapur dhe transparent, me fokus te performancat e ekipit dhe zhvillimi afatgjatë i klubit.

