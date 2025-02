Barcelona vuan por fiton ndaj Alavesit

Barcelona ka arritur të shënojë fitore minimale ndaj Alavesit në kuadër të xhiros së 22-të në La Liga.

Ndeshja e zhvilluar në stadiumin olimpik “Lluis Companys” përfundoi me rezultat 1-0.

Golin e fitores arriti ta shënoi Lewandowski në minutën e 62-të me asistim të Yamalit.

Me këtë fitore, Barcelona është në vendin e tretë me 45 pikë, kurse Alavesi mbetet i 18-ti me 21 sosh.

