Barcelona u rikthye në Camp Nou-n e rinovuar, rreth 22 mijë tifozë morën pjesë në një seancë stërvitore të hapur
Barcelona zhvilloi të premten një seancë stërvitore të hapur në stadiumin e tyre të rinovuar Camp Nou, ku morën pjesë 21,795 tifozë, duke shënuar një hap të madh drejt rikthimit të klubit në shtëpinë ikonike.
Gjigantët katalunas nuk kanë luajtur në Camp Nou që nga viti 2023, gjithsej 895 ditë për shkak të rinovimeve të gjera me vlerë 1.42 miliardë euro. Gjatë punimeve, ndeshjet në shtëpi u luajtën në stadiumin olimpik në Barcelonë.
Seanca stërvitore e së premtes, e mbajtur përpara ndeshjes të së dielës në La Liga kundër Celta Vigos, shërbeu si një ngjarje prove përpara rikthimit të klubit në stadium në ndeshjet garuese më vonë këtë muaj.
Për trajnerin Hansi Flick, si dhe për Marcus Rashford, i cili aktualisht është në Barcelonë i huazuar nga Manchester United, kjo ishte përvoja e parë në stadiumin legjendar.
Presidenti i klubit, Joan Laporta, konfirmoi se Barcelona shpreson të kthehet në Camp Nou më 22 nëntor për një ndeshje të La Ligës kundër Athletic Bilbaos ose një javë më vonë kur skuadra e Flick do të presë Alavesin, gjë që do të përkonte me 126-vjetorin e klubit. Pas kësaj, Barcelona do të mirëpresë Atletico Madridin më 2 dhjetor.
Klubi aktualisht ka një licencë që lejon një kapacitet prej 25,991 vendesh, të miratuar në tetor, por është duke pritur për dy licenca të tjera. E para do të akomodojë deri në 45,000 spektatorë, ndërsa e dyta do të shënojë hapjen e plotë të stadiumit.Punimet janë ende duke vazhduar, me nivelin e tretë të tribunave dhe çatinë që ende nuk janë përfunduar. Dy nivelet e para janë pothuajse gati dhe vlerësohet se i gjithë projekti do të përfundojë deri në vitin 2027, kur Camp Nou do të ketë një kapacitet prej 105,000 vendesh.
Barcelona fillimisht planifikoi të kthehej në fund të vitit 2024, pastaj në fillim të vitit 2025, por kthimi u shty për këtë sezon.
Dy ndeshjet e para në shtëpi duhej të luheshin në stadiumin Estadi Johan Cruyff me një kapacitet prej 6,000 vendesh, sepse Stadiumi Olimpik nuk ishte gati për përdorim në atë kohë.