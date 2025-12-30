Barcelona shton tre lojtarë nga Serie A në listën e ngushtë për ta përforcuar mbrojtjen
Barcelona shpreson të transferojë një mbrojtës të ri qendror gjatë afatit kalimtar dimëror, i cili hapet përfundimisht më vonë gjatë kësaj jave.
Mungesa afatgjatë e Andreas Christensen për shkak të një këputjeje të ligamentit, e kombinuar me pasigurinë që rrethon situatën e Ronald Araujos, do të thotë se Hansi Flick ka mungesë alternativash në qendër të mbrojtjes.
Megjithatë, do të jetë larg së qeni e lehtë për Barcelonën të sjellë përforcime në janar.
Ata mund të arrijnë të lirojnë 80 përqind të pagës së Christensen për të siguruar një zëvendësues, por shumica e klubeve nuk janë të gatshme të shesin lojtarët e tyre të rëndësishëm në mes të sezonit, përveçse me një çmim të lartë, gjë që katalanasit nuk mund ta përballojnë.
Si rrjedhojë, po shqyrtohen mundësi në treg. Sipas Mundo Deportivo, tre nga emrat në radar janë aktualisht aktivë në Serie A: Stefan de Vrij, Koni De Winter dhe Juan Jesus.
Secili prej tyre ka pasur rol të kufizuar te klubet respektive, çka mund t’i mundësojë Barcelonës të arrijë një marrëveshje të favorshme.
Për më tepër, raporti ka konfirmuar gjithashtu interesimin e Barcelonës për një zgjidhje afatgjatë në qendër të mbrojtjes: Luka Vuksovic.
18-vjeçari ka qenë në formë shumë të mirë me Hamburgun këtë sezon, megjithatë realizimi i një marrëveshjeje me klubin mëmë Tottenham Hotspur mund të jetë i vështirë për liderët e La Ligës.
Ky sezon ka nxjerrë në pah dobësitë mbrojtëse të Barcelonës, të cilat ishin më pak të dukshme kur Inigo Martinez ishte ende pjesë e skuadrës.