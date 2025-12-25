Barcelona pret miratimin për të hapur kapacitetin prej 62,000 vendesh në Spotify Camp Nou
Planet e Barcelonës për të rritur më tej pjesëmarrjen në Spotify Camp Nou tani varen nga një dritë jeshile përfundimtare nga autoritetet e qytetit.
Pasi u rikthye me sukses në stadiumin e rinovuar më 22 nëntor, kur skuadra e Hansi Flick mposhti Athletic Bilbaon me rezultat 4–0 para pak më shumë se 45,000 tifozëve, klubi po synon arritjen e radhës së kapacitetit.
Sipas gazetës Mundo Deportivo, Barcelona tashmë i ka dorëzuar të gjithë dokumentacionin e kërkuar teknik dhe të sigurisë Këshillit të Qytetit të Barcelonës dhe është duke pritur licencën zyrtare që do të lejonte hapjen e Tribunës Veriore.
Pasi të miratohet, stadiumi do të jetë në gjendje të presë rreth 62,000 spektatorë, duke përmirësuar ndjeshëm atmosferën dhe të ardhurat nga dita e ndeshjes.
Klubi katalunas mbetet optimist se leja do të mbërrijë së shpejti, me qëllim që të operojë me kapacitet më të lartë gjatë gjysmës së dytë të sezonit.