Barcelona po e transferon Joshua Kimmichin me parametra zero?

Barcelona raportohet se është e interesuar për nënshkrimin e Joshua Kimmich të Bayern Munich mes paqartësive për të ardhmen e Frenkie de Jong në klubin katalanas.

Kontrata aktuale e yllit gjerman 29-vjeçar me skuadrën e Bundesligës do të skadojë këtë verë, duke i dhënë Blaugranasëve një shans për të marrë nënshkrimin e tij si një transferim i lirë.

Frenkie de Jong, i cili mbërriti në Camp Nou nga Ajax në vitin 2019, ka kontratën e tij aktuale me Barcelonën deri në verën e vitit 2026.

Duke qenë se nuk ka pasur ndonjë zhvillim konkret në lidhje me rinovimin e kontratës së holandezit, Blaugrana thuhet se kanë identifikuar alternativa për të parandaluar lënien e 27-vjeçarit falas vitin e ardhshëm.

Drejtori sportiv i Barcelonës, Deco tashmë ka kontaktuar me Joshua Kimmich për një nënshkrim të mundshëm, sipas një raporti nga El Nacional.cat. Lojtari që ka dalë nga akademia e RB Leipzig mund të jetë një përforcim i shkëlqyer për skuadrën katalanase dhe nënshkrimi i tij si lojtar i lirë do të ndihmojë me kufizimet financiare të klubit.

Ai ka regjistruar një gol dhe nëntë asistime në 31 paraqitje në të gjitha garat për Bayern Munich këtë sezon.

Largimi i mundshëm i Frenkie de Jong nga Barcelona gjithashtu do të lirojë hapësirë në skuadër dhe do t’i ndihmojë ata financiarisht për nënshkrimet e ardhshme.

Ai ka humbur nëntë ndeshje për Blaugranët në pjesën e parë të ndeshjes për shkak të një lëndimi në kyçin e këmbës, duke bërë 22 paraqitje në të gjitha garat. Ai ka shënuar dy gola dhe një asistim në këtë sezon.

Ndërsa disa raportime sugjerojnë se Bayern Munich do të përpiqet të mbajë Joshua Kimmich dhe po planifikon t’i ofrojë atij një zgjatje të kontratës, mbetet për t’u parë nëse fituesi i Ligës së Kampionëve 2019–20 do të bëjë një lëvizje te Barcelona sezonin e ardhshëm.

