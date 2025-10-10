Barcelona përgatitet për një revolucion – tri nënshkrime dhe dy largime të mëdha në vitin 2026
Barcelona tashmë ka një plan ambicioz për tregun e transferimeve të verës: të përforcohet me tre nënshkrime kyçe, të përfundojë dy shitje të rëndësishme dhe të marrë në konsideratë një sakrificë strategjike që do t’i lejojë asaj të rifitojë stabilitetin financiar.
Sipas gazetës Nacional, në Camp Nou, Deco dhe Hansi Flick kanë përcaktuar prioritetet e tyre: një qendërmbrojtës i nivelit të lartë që luan me këmbën e majtë, një mbrojtës i krahut i gjithanshëm dhe një qendërsulmues elitar për të zëvendësuar Robert Lewandowskin.
Me largimin e Inigo Martinezit, Barça po kërkon të rikthejë atë profil që luan me këmbën e majtë, dhe emra të tillë si Nico Schlotterbeck dhe Gonçalo Inacio janë përmendur tashmë si kandidatë për të marrë përsipër rolin.
Në krah, kërkimi është përqendruar te dikush që mund të konkurrojë me Jules Kounde. Lojtarë si Vanderson (Monaco) dhe Andrei Ratiu (Rayo Vallecano) janë konsideruar për të mbuluar këtë zonë.
Së fundmi, nënshkrimi më i shtrenjtë do të jetë qendërsulmuesi. Emrat më të përmendur janë Julian Alvarez dhe Erling Haaland, megjithëse opsione si Serhou Guirassy dhe Etta Eyong (Villarreal) shfaqen gjithashtu në zgjedhjet e Barçës.
Christensen dhe Olmo pritet të largohen
Për të financuar këto nënshkrime dhe për të ulur faturën e pagave, Barça ka vendosur tashmë për largimet e para. Andreas Christensen nuk do të kundërshtojë një rinovim: kontrata e tij po skadon dhe klubi nuk ka treguar interes për ta zgjatur atë. Për më tepër, paqëndrueshmëritë e tij fizike dhe atletike kanë kontribuar në këtë vendim.
Një tjetër emër për të cilin po flitet fort është Dani Olmo. Pavarësisht investimeve të fundit në ardhjen e tij, performanca e tij nuk ka qenë plotësisht e kënaqshme dhe menaxhmenti i Barcelonës e konsideron atë një aset për t’u shitur nëse vjen një ofertë tërheqëse. Në fakt, vera e vitit 2026 duket të jetë një datë kyçe për të vendosur të ardhmen e tij.
Gavi: Sakrifica më e dhimbshme
Ndoshta vendimi më i diskutueshëm do të ishte largimi i Gavit. Lojtari i ri ka qenë një shtyllë e projektit të Barçës, por dëmtimi i gjurit dhe operacioni i fundit e kanë ngadalësuar progresin e tij. Duke pasur parasysh rrezikun e humbjes së vlerës, Deco dhe Laporta po shqyrtojnë mundësinë e shitjes së tij përpara se vlera e tij të bjerë më tej.
Gavit iu rinovuan kontrata në vitin 2026, por situata e tij aktuale e vështirë e bën atë një nga emrat më të vështirë për t’u menaxhuar. Potenciali i tij mbetet i paprekur, megjithëse klubi duket i vendosur të japë përparësi stabilitetit financiar.
A është ky plan i realizueshëm për Barçën?
Për të bërë këto lëvizje, Barcelona do të varet jo vetëm nga ofertat për Christensen dhe Olmo, por edhe nga fakti nëse Gavi largohet, gjeneron të ardhura të konsiderueshme.
Për më tepër, negociatat për nënshkrimet prioritare duhet të përshtaten me klimën e re ekonomike, e cila tani e vendos klubin në një pozicion më të mirë për të bërë një ofertë të fortë.
Nëse këto largime nuk arrihen ose lojtari i sakrifikuar nuk bindet, plani mund të dështojë. Por mesazhi është dërguar tashmë: Barça dëshiron të transformojë skuadrën dhe projektin e saj deri në vitin 2026 me një vizion më agresiv.
Shkurt, Barcelona po i afrohet afatit të ardhshëm të transferimeve me ambicie të pakufishme: tre përforcime, dy shitje strategjike dhe një sakrificë e dhimbshme. Zhvillimi i Christensen, fati i Dani Olmos dhe vendimi në lidhje me Gavin do të jenë faktorë vendimtarë në këtë vendim të Blaugranëve.