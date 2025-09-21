Barcelona nuk i ndahet Realit, katalanasit kalojnë pa probleme “pengesën” Getafe
Barcelona ka arritur një tjetër fitore të rëndësishme në kampionat, duke mundur me rezultatin 3-0 Getafen në javën e pestë të La Ligës.
Sfida e luajtur në “Estadi Johan Cruyff” nisi në mënyrën më të mirë për të besuarit e Hansi Flick, të cilët kaluan në avantazh që në minutën e 15’ me anë të Ferran Torres, i cili pas 19 minutash shënoi dhe të dytin.
Në minutën e 62’ ishte Dani Olmo i cili vulosi takimin dhe siguroi tri pikët për katalanasit.
Kështu Barcelona shkon në kuotën e 13 pikëve, dy më pak se Reali kryesues, ndërsa vëmendja e ekipit katalanas do të jetë në Paris të hënën, te ceremonia e “Topit të Artë”.
REZULTATI:
BARCELONA 3-0 GETAFE
Ferran Torres 15’, 34’, Dani Olmo 62’