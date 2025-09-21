Barcelona nuk i ndahet Realit, katalanasit kalojnë pa probleme “pengesën” Getafe

Barcelona ka arritur një tjetër fitore të rëndësishme në kampionat, duke mundur me rezultatin 3-0 Getafen në javën e pestë të La Ligës.
Sfida e luajtur në “Estadi Johan Cruyff” nisi në mënyrën më të mirë për të besuarit e Hansi Flick, të cilët kaluan në avantazh që në minutën e 15’ me anë të Ferran Torres, i cili pas 19 minutash shënoi dhe të dytin.

Në minutën e 62’ ishte Dani Olmo i cili vulosi takimin dhe siguroi tri pikët për katalanasit.
Kështu Barcelona shkon në kuotën e 13 pikëve, dy më pak se Reali kryesues, ndërsa vëmendja e ekipit katalanas do të jetë në Paris të hënën, te ceremonia e “Topit të Artë”.

REZULTATI:

BARCELONA 3-0 GETAFE

Ferran Torres 15’, 34’, Dani Olmo 62’

Verstappen kthehet monstruoz në Azerbajxhan, fitore që frikëson rivalët për titullin

Martinelli i prish festën Guardiolës, Arsenali merr barazimin e rëndësishëm në frymën e fundit përballë Manchester Cityt

Shkëndija fiton Tikveshin, falë golit të Spahiut

Roma “mbizotëron” në derbin e kryeqytetit të Italisë

Messi ‘harron’ dështimin me panenka, shënon dy gola në fitoren e Inter Miami kundër DC United

Mourinho zbulon qëllimin e tij pas aventurës te Benfica

