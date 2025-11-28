Barcelona merr një tjetër lajm të keq, i lëndohet edhe një yll
Mbrojtësi i Barcelonës, Ronald Araujo, ka munguar në stërvitje për të dytën ditë radhazi, duke ngritur dyshime mbi pjesëmarrjen e tij në ndeshjen e nesërme (e shtunë) në La Liga kundër Alaves.
Qendërmbrojtësi uruguaian pati një performancë të tmerrshme gjatë humbjes 3-0 kundër Chelseat në Ligën e Kampionëve të martën, pasi u përjashtua në pjesën e parë me karton të kuq.
Ndërsa arsyeja e mungesës së tij në stërvitje është e panjohur, Barcelona është e bindur se ai do të jetë në skuadër kundër Alaves.
Nëse uruguaiani nuk është i disponueshëm, Hansi Flick do të mbështetet te lojtarë si Eric Garcia dhe Andreas Christensen.
Fermin Lopez do ta humbasë përplasjen për shkak të një dëmtimi, ndërsa Pedri është në pritje për të marrë dritën jeshile mjekësore për ndeshjen e nesërme të ligës.