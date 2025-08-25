Barcelona merr një goditje të re nga La Liga shkaku i problemeve në “Camp Nou”
Barcelona pritet të luajë ndeshjen e parë në shtëpi për sezonin e ri më 14 shtator kundër Valencias.
Kjo ndeshje ishte planifikuar të shënonte kthimin e tyre në “Spotify Camp Nou”, por tani ka më shumë dyshime nëse stadiumi do të jetë gati në kohë.
Ideja më e fundit ka qenë që Barcelona të kërkojë që ndeshja të zhvillohet si një ndeshje jashtë fushe, duke e lënë Valencian të presë takimin në Mestalla.
Megjithatë, Cadena Cope raporton se La Liga nuk ka plane t’i lejojë Barcelonës të ketë katër ndeshje radhazi jashtë fushe në fillim të sezonit.
Ata thonë se është kundër rregullave të ndryshohet renditja e ndeshjeve në kalendar, ndërsa Barcelona kishte bërë kërkesën e saj për të luajtur tre ndeshjet e para jashtë fushe para fillimit të sezonit.
Barcelona ende nuk i ka komunikuar La Ligës një alternativë tjetër dhe thuhet se opsionet më të mundshme janë Estadi Johan Cruyff ose stadiumi i Gironës, Montilivi.
Ky i fundit ndodhet rreth një orë në veri të Barcelonës dhe mund të pranojë pak më pak se 15,000 tifozë.
Ndërkohë, Marca raporton se priten më shumë vonesa. Barcelona kishte planifikuar që këtë të hënë (25 gusht) të dërgonte Certifikatën e Përfundimit në Këshillin e Qytetit, në përpjekje për të marrë lejen e hapjes për “Camp Nou”./Telegrafi/