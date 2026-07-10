Barcelona merr kredi 210 milionë euro, synohet transferimi i tre yjeve
Barcelona ka siguruar një kredi në vlerë prej 210 milionë eurosh për të financuar merkaton e verës dhe për të mbuluar një pjesë të shpenzimeve operative të klubit.
Sipas Goal.com, drejtuesit katalanas kanë marrë këtë vendim për të krijuar hapësirë financiare për transferimet e Julian Alvarez, Joao Cancelo dhe Karim Adeyemi, ndërsa një pjesë e fondeve do të përdoret edhe për nevojat aktuale të klubit.
Raportohet se kredia është siguruar mbi bazën e të ardhurave të parashikuara për sezonin e ardhshëm, në një periudhë kur Barcelona vazhdon të përballet me sfida të likuiditetit.
Objektivi kryesor i klubit mbetet sulmuesi i Atletico Madridit, Julian Alvarez, i cili shihet si zëvendësuesi ideal i Robert Lewandowskit, pas largimit të polakut drejt Chicago Fire.
Përveç përforcimeve në repartin ofensiv, Barcelona synon edhe rikthimin e Joao Cancelos, si dhe transferimin e Karim Adeyemit për të rritur konkurrencën në skuadër.
Megjithatë, jo e gjithë shuma prej 210 milionë eurosh do të përdoret për transferime. Sipas raportimeve, një pjesë e konsiderueshme e saj do të shkojë për mbulimin e pagave të punonjësve dhe shpenzimeve të tjera operative të klubit.
Barcelona shpreson që me këto lëvizje të ndërtojë një skuadër më konkurruese për sezonin e ri, ndërsa në të njëjtën kohë të stabilizojë situatën e saj financiare.