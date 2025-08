Barcelona më në fund kthehet në Camp Nou, por me një kapacitet shumë modest

Kapaciteti në këtë fazë fillestare, derisa stadiumi të kalojë të gjitha kontrollet e mbetura dhe të marrë të gjitha lejet e nevojshme, do të jetë vetëm 27,000 vende.

Futbollistët e Barcelonës duhet të zhvillojnë ndeshjen e tyre të rikthimit në stadiumin ikonik që të shtunën, kur është planifikuar ndeshja për trofeun “Joan Gaspar” kundër Comos.

Katalunasit do të jenë pritës për herë të parë në kampionat vetëm në ndeshjen e xhiros së katërt, e cila do të luhet më 14 shtator, dhe kur ndeshet me Valencia në Camp Nou.