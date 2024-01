Barcelona me kundërshtar të vështirë në Kupën e Mbretit

Barcelona do të luajë kundër Athletic Bilbaos në ndeshjen çerekfinale të Kupës së Mbretit.

Skuadra “blaugrana” e eliminoi ekipin e kategorisë së tretë të futbollit spanjoll, Unionistas de Salamanca, të enjten në mbrëmje, pas fitores 3:1.

23 herë fituesi i Kupës së Mbretit, Athletic Bilbao, fitoi 2:0 ndaj Alavesit për të avancuar tutje.

Edhe Atletico Madridi do të ketë ndeshje të vështirë. Do të përballet me Sevillan.

Liderja e La Ligas, Girona, luan në udhëtim te Mallorca e Vedat Muriqit, ndërsa tri herë finalistja e Kupës së Mbretit, Celta Vigo, do të jetë nikoqire e Real Sociedadit.

Çerekfinalet do të luhen më 23, 24 dhe 25 janar.

