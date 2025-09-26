Barcelona me dy mungesa të mëdha ndaj PSG-së në Ligën e Kampionëve

Trajneri Hansi Flick pritet t’i ketë dy mungesa të mëdha në ndeshjen e ardhshme të Barcelonës në Ligën e Kampionëve ndaj Paris Saint-Germain.

Gazetari Gerard Romero ka raportuar se portieri i Barcelonës, Joan Garcia, është lënduar në stërvitjen e sotme në mëngjes.

Klubi do të njoftojë së shpejti shkallën e dëmtimit dhe trajneri i Spanjës, Luis de la Fuente, nuk do ta thërrasë atë për ndeshjet e ardhshme ndërkombëtare.

Në anën tjetër të fushës, sulmuesi Raphinha është gjithashtu gati për një periudhë jashtë fushe shkaku i lëndimit.

Raphinha do të mungojë deri pas pushimit të ndeshjeve ndërkombëtare.

Të dy lojtarët do të humbasin ndeshjen e Ligës së Kampionëve të Barcelonës me PSG-në në mesjavë. /Telegrafi/

