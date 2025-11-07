Barcelona kontakton një mjek specialist për të analizuar sëmundjen e shumëpërfolur të Lamine Yamal
Të udhëhequr nga Dr. Richard Pruna, Barcelona ka kontaktuar specialistin Dr. Lasse Lempainen për të diskutuar mënyrat më të mira për të trajtuar pubalgjinë e Lamine Yamal.
Sulmuesi anësor spanjoll vuan nga një dëmtim kronik në ijë, i cili e ka penguar atë të rifitojë formën e plotë fizike këtë sezon.
Për momentin, Barça synon ta trajtojë 18-vjeçarin në mënyrë konservative dhe është kundër idesë së ndërhyrjes kirurgjikale.
Megjithatë, nëse situata vazhdon, katalunasit mund t’i drejtohen një ndërhyrjeje kirurgjikale.
Forma fizike e Yamal do të jetë çelësi për ta rikthyer Barçën në formën e tyre shqetësuese, pasi ai ka filluar të gjejë vrullin e tij përsëri pasi shënoi në ndeshjet e dyta kundër Elche dhe Club Brugge.