Barcelona kontakton një mjek specialist për të analizuar sëmundjen e shumëpërfolur të Lamine Yamal

Barcelona kontakton një mjek specialist për të analizuar sëmundjen e shumëpërfolur të Lamine Yamal

Të udhëhequr nga Dr. Richard Pruna, Barcelona ka kontaktuar specialistin Dr. Lasse Lempainen për të diskutuar mënyrat më të mira për të trajtuar pubalgjinë e Lamine Yamal.

Sulmuesi anësor spanjoll vuan nga një dëmtim kronik në ijë, i cili e ka penguar atë të rifitojë formën e plotë fizike këtë sezon.

Për momentin, Barça synon ta trajtojë 18-vjeçarin në mënyrë konservative dhe është kundër idesë së ndërhyrjes kirurgjikale.

Megjithatë, nëse situata vazhdon, katalunasit mund t’i drejtohen një ndërhyrjeje kirurgjikale.

Forma fizike e Yamal do të jetë çelësi për ta rikthyer Barçën në formën e tyre shqetësuese, pasi ai ka filluar të gjejë vrullin e tij përsëri pasi shënoi në ndeshjet e dyta kundër Elche dhe Club Brugge.

 

MARKETING

Të ngjajshme

Sylvinho publikon listën e Shqipërisë për ndeshjet ndaj Andorrës dhe Anglisë, tri rikthime

Sylvinho publikon listën e Shqipërisë për ndeshjet ndaj Andorrës dhe Anglisë, tri rikthime

Shkëndija e pafat, merr vetëm një pikë në duelin ndaj Jagiellonias në Shkup

Shkëndija e pafat, merr vetëm një pikë në duelin ndaj Jagiellonias në Shkup

Rinis karrierën e trajnerit aty ku e ndërpreu, De Rossi zyrtarisht në stolin e Genoas

Rinis karrierën e trajnerit aty ku e ndërpreu, De Rossi zyrtarisht në stolin e Genoas

Milevski shpalos listën, mungon Alioski, kthehet Qamili

Milevski shpalos listën, mungon Alioski, kthehet Qamili

Shkëndija sonte synon një tjetër mbrëmje pozitive në Conference League

Shkëndija sonte synon një tjetër mbrëmje pozitive në Conference League

Lamine Yamal thyen heshtjen dhe flet për sëmundjen e pashërueshme

Lamine Yamal thyen heshtjen dhe flet për sëmundjen e pashërueshme