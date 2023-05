Barcelona kampion i ri i Spanjës!

Barcelona ka fituar derbin e Katalonisë me rezultat të thellë 4:0 ndaj Espanyolit, në kuadër të javës së 34-të në Kampionatin e Spanjës.

Katër javë pa ra perdja e kampionatit, Barcelona edhe praktikisht është kampione nën drejtimin e trajnerit Xavi.

Është titulli i 27 në Spanjë.

Espanyoli pësoi humbje të rëndë dhe rrëshqet drejt një rangut më poshtë.

Golat për Barcelonën i realizuan Lewandowski (11′ e 40′), Balde (20′) dhe Kounde (53′) dhe për Espanyolin shënoi Puado (73’).

Robert Lewandowski i prin listës së shënuesve me 21 gola, katër më shumë se Karim Benzema i Realit.

Barcelona kryeson me 85 pikë, ka 14 më shumë se Reali, ndërsa Atletico Madridi mban vendin e tretë me 69 pikë, pasojnë Sociedadi me 62, Villareal 57, Betis 52, Girona 48 pikë etj.

Cadiz është në pozitën e 16-të me 35 pikë, pasojnë Valladolid me 35, Getafe 34, Espanyol 31 dhe Elche me 19 pikë.