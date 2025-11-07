Barcelona ka një ofertë prej 120 milionë eurosh nga Liga Premier për Raphinhan
Prania e Raphinhas te Barcelona është kyçe për të kuptuar projektin aktual të blaugranave. Braziliani është afirmuar si një nga yjet kryesorë të skuadrës dhe ndikimi i tij në La Liga është i padiskutueshëm.
Talenti, vendosmëria dhe paparashikueshmëria e kanë bërë atë një lojtar të domosdoshëm për Hansi Flick, si dhe një nga futbollistët më të kërkuar në Europë.
Kontrata e tij me Barcelonëm skadon në vitin 2028, duke siguruar qetësi bordit drejtues, por gjithashtu duke lënë hapësirë për negociata nëse shfaqet një ofertë e konsiderueshme.
Në një kontekst ekonomik ku klubi ka nevojë të balancojë buxhetin, një ofertë astronomike mund të ndryshojë situatën.
Performanca e brazilianit në LaLiga ka qenë thelbësore për të mbajtur Barça-n në garën për vendet e larta. Ai sjell stil, gola dhe shpirt konkurrues.
Megjithatë, tregu nuk fle kurrë dhe emri i tij ka filluar të qarkullojë fuqishëm mes elitës së Europës.
Manchester United duket gati të shpenzojë pa limit. Skuadra angleze është e gatshme të ofrojë rreth 120 milionë euro për Raphinha verën e ardhshme, një shifër që Barcelona do ta kishte të vështirë ta refuzonte.
Sidoqoftë, kjo marrëveshje varet nga një faktor kyç: performanca sportive e “Djajve të Kuq”.
Nëse Manchester United dështon të kualifikohet për Ligën e Kampionëve, bindja e brazilianit do të jetë pothuajse e pamundur.
Raphinha dëshiron të vazhdojë të garojë në nivelin më të lartë, me pjesëmarrjen në kompeticionin kryesor europian që është një prioritet i karrierës së tij.