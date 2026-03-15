Barcelona i përgjigjet goleadës së Realit të Madridit me manita ndaj Sevillas

Në ditën e zgjedhjeve presidenciale në klub, Barcelona zbriti në fushën e lojës në ndeshjen ndaj Sevillas për t’iu përgjigjur fitores së Realit të Madridit dhe katalanasit e përmbushën këtë mision teksa në Camp Nou morën një fitore me manita ndaj andaluzianëve me rezultatin 5-2 duke rikthyer diferencën prej 4 pikësh me Los Blancos.
Protagonisti absolut për Barcelonën u bë Raphinnha autor i një tregolëshi, ndërkohë që në fushën e lojës u pa të aktivizohej edhe Gavi i kthyer pas 203 ditësh pas një dëmtimi.

Barcelona e zhbllokoi shpejt ndeshjen, teksa që në minutën e 9 fitoi një 11 metërsh që u ekzekutua saktë nga Raphinha. Nuk vonoi shumë dhe për skuadrën katalanase u akordua një tjetër penallti, ku edhe këtë radhë ai që shkoi te pika e bardhë ishte Raphinha me brazilianin që edhe këtë radhë u tregua i saktë duke e cuar rezultatin në 2-0. Skuadra e Hansi Flick nuk e la me kaq teksa në minutën e 38 shënoi edhe golin e tretë këtë radhë me Dani Olmon për të thelluar rezultatin në 3-0. Gjithsesi Sevilla arriti në një moment të ndëshkojë blaugranat me Oson që shkurtoi diferencën në 3-1.
Në pjesën e dytë Barcelona nuk u ndal teksa shënoi edhe 2 herë të tjera, fillimisht me Raphinhën që në minutën e 51 plotësoi tregolëshin personal për të cuar rezultatin në 4-1, ndërkohe që hodhi firmën e tij në këtë përballje edhe Joao Cancelo që shënoi golin e pestë. Në minutat shtesë Sevilla vetëm sa e bëri më PAK të hidhur humbjen teksa me Djibril SoW shëno golin që vulosi rezultatin përfundimtar 5-2 me Barcelonën që shkon në 70 pikë, ndërsa Sevilla mbetet me 31 pikë në vendin e 14.

Të ngjajshme

Liverpooli nuk di të fitojë, ndalet edhe ndaj Tottenhamit

Liverpooli nuk di të fitojë, ndalet edhe ndaj Tottenhamit

Shkëndija falë supergolit të Ibraimit, merr fitore ndaj Arsimit

Shkëndija falë supergolit të Ibraimit, merr fitore ndaj Arsimit

Antonelli bën histori në GP të Shangait, Russell dhe Hamilton plotësojnë podiumin

Antonelli bën histori në GP të Shangait, Russell dhe Hamilton plotësojnë podiumin

U rikthye nga dëmtimi, trajneri befason me aktivizimin e Brojës

U rikthye nga dëmtimi, trajneri befason me aktivizimin e Brojës

Struga fiton ndaj Makedonija Gjorçe Petrov, Vardar triumfon në fund me penalti

Struga fiton ndaj Makedonija Gjorçe Petrov, Vardar triumfon në fund me penalti

Një 19-vjeçar korr “pole position” e parë në karrierë, ndjek Russell

Një 19-vjeçar korr “pole position” e parë në karrierë, ndjek Russell