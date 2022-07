Barcelona i ka të sigurta 330 milionë euro – pas Raphinhas, tani radha për Lewandowski, Kounde dhe të tjerë

Konfirmimi i nënshkrimit të Raphinhas është vetëm një nga marrëveshjet e suksesshme që Barcelona planifikon të bëjë në afatin kalimtar veror të këtij viti.

Transferimi vjen pasi drejtuesit e klubit zbuluan së fundmi një marrëveshje për të aktivizuar një ndihmë të dytë financiare që do ta vendosë klubin në një pozicion të mirë për të sjellë lojtarët që i nevojiten.

Duke shitur 15 për qind të të drejtave televizive, Barcelona do të sigurojë afërsisht 330 milionë euro, ndërsa ndihma e mëparshme, për 10 për qind dhe e nënshkruar edhe me kompaninë Sixth Street, i solli klubit tashmë 207.5 milionë euro në fund të qershorit.

Injeksioni financiar është jetik. Së pari, siguron para për të sjellë lojtarë të mirë. Së dyti, arrin të lehtësojë presionin mbi buxhetin për pagat e futbollistëve.

Menaxhimi i Joan Laporta dhe Eduardo Romeu ishte i rëndësishëm në arritjen e marrëveshjes, e cila tani e vendos klubin në një pozitë të mirë.

Jo të gjitha paratë do të përdoren për transferime. Barcelona është e vetëdijshme për borxhin që ka, ndaj një pjesë e 330 milionë eurove do të shkojë për uljen e kësaj shume, por kjo i lejon të dalin në treg dhe të sjellin lojtarë të mirë.

Sot ata përfunduan transferimin e Raphinhas pasi më parë kishin sjellë lojtarë të mirë si Franck Kessie dhe Andres Christensen.

Robert Lewandowski mund të jetë i radhës, por mund të ketë edhe nënshkrime të tjera si Cesar Azpilicueta dhe Marcos Alonso.

Sjellja e Jules Kounde është gjithashtu një mundësi e madhe për Barcelonën.

Objektivi i fundit do të ishte Bernardo Silva, por transferimi i tij është shumë më i vështirë për t’u realizuar pasi Manchester City do të kërkojë shumë para për portugezin pasi klubi anglez e vlerëson lojtarin nga 90 deri në 100 milionë euro. /Telegrafi/