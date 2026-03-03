Barcelona i afrohet mrekullisë, por Atletico siguron finalen

Barcelona i afrohet mrekullisë, por Atletico siguron finalen

Nuk ka mrekulli për Barcelonën. Katalanasit fituan 3-0 ndaj Atletico Madrid në ndeshjen e kthimit të Copa del Rey, por eleminohen, pasi humbën 4-0 në takimin e parë.

Të besuarit e Flick treguan dëshirë të madhe dhe realizuan dy herë në pjesën e parë me Bernal dhe Raphinha. Në pjesën e dytë, Barça shtoi edhe më shumë ritmin dhe gjeti edhe të 3-tin me Bernal.

Los Colchoneros u mbrojtën me fanatizëm më pas, duke prerë kështu një biletë për në finale. Barcelona, në krahun tjetër, duhet të provojë sërish sezonin e radhës.

